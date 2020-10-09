Найбільше у вересні подорожчала комуналка, зате знизилися ціни на їжу

У вересні 2020 року споживчі ціни підвищилися на 0,5% в той час, як Мінекономіки прогнозує прискорення інфляції на початку наступного року.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

У тому числі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у вересні знизилися на 0,6%, на одяг і взуття - підвищилися на 7,9%, на житлово-комунальні послуги - підвищилися на 3,6%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - підвищилися на 0,4%, на освіту - підвищилися на 11,0%.

У порівнянні з вереснем 2019 року в вересні 2020 року споживчі ціни підвищилися на 2,3%.

У січні-вересні інфляція становила 1,7%.

Як повідомляло агентство, в серпні дефляція склала 0,2%.

У 2019 була зафіксована інфляція 4,1%, в 2018 році - інфляція 9,8%, в 2017 році - інфляція 13,7%, в 2016 році - інфляція 12,4%, в 2015 році - інфляція 43,3% .

Як повідомляли Українські Новини, в серпні знизилися ціни на харчування, зате зросли на послуги ЖКГ.

Тако у вересні 2020 року базовий індекс споживчих цін підвищився на 1,1%.

А в липні впали ціни на одяг, взуття і їжу - зате зросли на комуналку і медицину.

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