У вересні базова інфляція склала 1,1%

Поки Мінекономіки прогнозує прискорення інфляції на початку наступного року, у вересні 2020 року базовий індекс споживчих цін підвищився на 1,1%. Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини. В січні-вересні 2020 року базовий індекс споживчих цін підвищився на 2, 6% Базова інфляція є субіндексів індексу споживчих цін. Базовий ІСЦ (базова інфляція) - частина інфляції, що показує динаміку вільних цін без обліку позицій, ціни на які великою мірою залежать адміністративного та сезонного факторів. Як повідомляло агентство, в серпні 2020 року базовий індекс споживчих цін підвищився на 0,1%. У 2019 році базовий індекс споживчих цін підвищився на 3,9%. Як повідомляли Українські Новини, в серпні знизилися ціни на харчування, зате зросли на послуги ЖКГ. А в липні впали ціни на одяг, взуття і їжу - зате зросли на комуналку і медицину.