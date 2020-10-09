У вересні базова інфляція склала 1,1%

Поки Мінекономіки прогнозує прискорення інфляції на початку наступного року, у вересні 2020 року базовий індекс споживчих цін підвищився на 1,1%.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

В січні-вересні 2020 року базовий індекс споживчих цін підвищився на 2, 6%

Базова інфляція є субіндексів індексу споживчих цін.

Базовий ІСЦ (базова інфляція) - частина інфляції, що показує динаміку вільних цін без обліку позицій, ціни на які великою мірою залежать адміністративного та сезонного факторів.

Як повідомляло агентство, в серпні 2020 року базовий індекс споживчих цін підвищився на 0,1%.

У 2019 році базовий індекс споживчих цін підвищився на 3,9%.

Як повідомляли Українські Новини, в серпні знизилися ціни на харчування, зате зросли на послуги ЖКГ.

А в липні впали ціни на одяг, взуття і їжу - зате зросли на комуналку і медицину.

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