підписатися на розсилку
28.05 28.45
32.9 33.5
˟
09 жовтня 2020, пʼятниця, 15:30 8
Економіка 2020-10-09T17:00:02+03:00
Українські Новини
У вересні базова інфляція склала 1,1%

У вересні базова інфляція склала 1,1%

Ольга Фандорина
інфляція, інфляція в Україні, Ціни на комуналку
Інфляція. Фото: pixabay.com
Інфляція. Фото: pixabay.com

Поки Мінекономіки прогнозує прискорення інфляції на початку наступного року, у вересні 2020 року базовий індекс споживчих цін підвищився на 1,1%.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

В січні-вересні 2020 року базовий індекс споживчих цін підвищився на 2, 6%

Базова інфляція є субіндексів індексу споживчих цін.

Базовий ІСЦ (базова інфляція) - частина інфляції, що показує динаміку вільних цін без обліку позицій, ціни на які великою мірою залежать адміністративного та сезонного факторів.

Як повідомляло агентство, в серпні 2020 року базовий індекс споживчих цін підвищився на 0,1%.

У 2019 році базовий індекс споживчих цін підвищився на 3,9%.

Як повідомляли Українські Новини, в серпні знизилися ціни на харчування, зате зросли на послуги ЖКГ.

А в липні впали ціни на одяг, взуття і їжу - зате зросли на комуналку і медицину.

Більше новин про: інфляція інфляція в Україні Ціни на комуналку

У Києві рекорд: 567 нових випадків коронавірусу за добу
Попри зменшення кількості тестувань, захворюваність на коронавірус рекордно зросла
Новини
Польща планує передати українським лікарням обладнання та надати іншу допомогу в період пандемії 17:22
Гривня знову зміцнилася. Курс НБУ на понеділок 17:09
У Донецькій області понад 20 класів відправили на самоізоляцію через COVID-19 17:08
УПА подали заявку на проведення 3-тисячного маршу в центрі Києва на день захисника України 16:58
У Луганській області пожежний автомобіль підірвався на вибуховому пристрої. Три людини постраждали 16:43
більше новин
Міністр охорони здоров'я провалив тест країни на коронавірус, – лікарка Мар’яна Двуліт 14:20
Більше половини українців прийдуть на вибори, навіть якщо ситуація з коронавірусом загостриться 14:19
Мінкульт внесе "Летючу тарілку" в Києві в реєстр пам'яток архітектури 13:33
Нова голова уманської ТВК Одарич підозрюється у викраденні печатки та зламі електронної пошти ТВК 16:22
Офіс Президента забрав назад запрошення принцу Вільяму і Кейт Міддлтон відвідати Україну 11:10
більше новин
Олексій Бусаєв: Єдине вікно та збільшення строку оренди приміщень потрібні мільйону київських підприємців 10:00 Прес-реліз
Нова голова уманської ТВК Одарич підозрюється у викраденні печатки та зламі електронної пошти ТВК 16:22
ДАБІ вимагає за сертифікат від $ 15 до $ 25 за квадрат: експерт ринку нерухомості 10:25
Партії УДАР, "Слуга народу" та "Батьківщина" вже домовилися про формування більшості у новій Київраді, - Лерос 10:41 Відео
Офіс Президента забрав назад запрошення принцу Вільяму і Кейт Міддлтон відвідати Україну 11:10
більше новин
Школи на дистанційці і закриті ресторани на вихідних. В Україні можуть ввести "карантин вихідного дня"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok