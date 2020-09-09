У серпні знизилися ціни на харчування, проте зросли на послуги ЖКГ

У серпні 2020 року споживчі ціни знизилися на 0,2%.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

У тому числі ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в серпні знизилися на 1,5%, на одяг і взуття - знизилися на 3,0%, на житлово-комунальні послуги - підвищилися на 5,7%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - підвищилися на 0,9%, на освіту - підвищилися на 0,1%.

У порівнянні з серпнем 2019 року в серпні 2020 року споживчі ціни підвищилися на 2,5%.

У січні-серпні інфляція склала 1,2%.

Як повідомляло агентство, в липні дефляція склала 0,6%.

У 2019 була зафіксована інфляція 4,1%, в 2018 році - інфляція 9,8%, в 2017 році - інфляція 13,7%, в 2016 році - інфляція 12,4%, в 2015 році - інфляція 43,3%.

Державний бюджет на 2020 рік був переглянутий, виходячи з макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання споживчих цін на 11,6% (грудень до грудня) замість раніше запланованих 5,5%.

Також у липні 2020 року споживчі ціни знизилися на 0,6%.

Крім того, Національний банк погіршив прогноз падіння ВВП з 5% до 6% в 2020 році.

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