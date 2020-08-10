У липні впали ціни на одяг, взуття і їжу - зате зросли на комуналку і медицину

У липні 2020 року споживчі ціни знизилися на 0,6%.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

У тому числі ціни на харчі і безалкогольні напої в липні знизилися на 1,4%, на одяг і взуття - знизилися на 4,2%, на житлово-комунальні послуги - підвищилися на 1,2%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - підвищилися на 0,3%, на освіту - підвищилися на 0,1%.

У порівнянні з липнем 2019 року в липні 2020 року споживчі ціни підвищилися на 2,4% .

У січні-липні інфляція склала 1,4% .

Як повідомляли Українські Новини, в червні 2020 року споживчі ціни підвищилися на 0,2% .

А в жовтні минулого року Кабінет Міністрів переглянув макропоказники на 2020-2022 роки.

У березні поточного року Кабінет Міністрів переглянув макропоказники на 2020 рік.