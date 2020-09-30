Мінекономіки прогнозує прискорення інфляції на початку наступного року

Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує прискорення інфляції на початку 2021 року у той час, як інфляція зберігається нижче цільового діапазону центробанку.

Про це йдеться в матеріалах міністерства, передають Українські Новини.

У серпні 2020 року, як і очікувалося, споживчі ціни продовжили зниження у зв'язку з сезонними факторами.

За підсумками місяця дефляція склала 0,2% (дефляція в липні - 0,6%).

Однак у річному обчисленні зростання цін кілька прискорився до 2,5% (2,4% в липні), що, в основному, стало наслідком серпневого підвищення вартості комунальних послуг (через значне подорожчання природного газу на 37,7%).

Водночас зростання цін з початку року склало 1,2% і було рекордно низьким для останніх років.

"Надалі слід очікувати, що процес поступового насичення економіки грошима з метою її пожвавлення, очевидно, сформує більш вагомий тиск на цінову динаміку в результаті накопичувального ефекту, який, швидше за все, істотно проявиться лише на початку наступного року", - відзначили в міністерстві.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні 2020 року споживчі ціни знизилися на 0,2%. У порівнянні з серпнем 2019 року в серпні 2020 року споживчі ціни підвищилися на 2,5%.

Раніше, у липні 2020 року, споживчі ціни знизилися на 0,6%.

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