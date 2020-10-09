Янукович та Клюєв фінансували українських націоналістів, щоб виростити ручних конкурентів, – Добкін

Колишній народний депутат від фракції "Опозиційний блок", екс-голова Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Михайло Добкін в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону заявив, що колишній Президент України Віктор Янукович та екс-секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв фінансували українських націоналістів з метою створення контрольованих політичних конкуретов.

Про це політик повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню Гордон.

"Не (вся) Партія регіонів... "Годував" (націоналістів Андрій) Клюєв. Клюєв - це не Партія регіонів. Це було спеціальне крило в керівництві (партії), яке відповідало за зв'язки ... У Клюєва були гарні відносини з (Петром) Симоненком, з (Юлією) Тимошенко, з (Олегом) Тягнибоком. Ну, не з Тягнибоком, а з Пупсом (Ігорем Кривецьким) та іншими. Він цим дуже майстерно керував і кашоварив. Звичайно, (Віктор) Янукович був в курсі. Вони хотіли вирощувати собі контрольованих конкурентів ... Так, підтримували і фінансували майбутніх "в'ятровичів", - сказав Добкін.

Нагадаємо, Добкін народився в 1970 році в Харкові. Закінчив Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю "правознавство" та Харківський національний економічний університет за спеціальністю "міжнародна економіка".

З початку 1990-х та до 2000-х років займався бізнесом, зокрема торгівлею пально-мастильними матеріалами. У 1998 році почав політичну кар'єру - був обраний депутатом Харківської міської ради. У 2006-2010 роках Добкін був мером Харкова, а в 2010-2014 роках - головою Харківської ОДА. Обирався депутатом Верховної Ради Украни 4-го та 8-го скликань.

Як повідомляли Українські Новини, в інтерв'ю Добкін розповів як Петро Порошенко плазував перед Віктором Януковичем.

4 жовтня Добкін зняв свою кандидатуру з виборів мера Харкова на користь чинного харківського мера Геннадія Кернеса.

Раніше Добкін збирався балотуватися в мери Києва. Також Добкін був серед 15 зареєстрованих кандидатів на посаду мера Харкова.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини