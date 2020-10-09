Добкин рассказал как Порошенко пресмыкался перед Янковичем

Бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что пребывая на посту министра экономики в правительстве Николая Азарова Петр Порошенко длительное время копил обиды на тогдашнего Президента Виктора Януковича.

Петр Порошенко во время совещания на "Южмаше" не смог ответить на вопрос тогдашнего президента Виктора Януковича, сообщает портал gordonua.com.

"Янукович выступает, и - раз! - вопрос Порошенко, министру экономики. Он встает... Так было принято: если Президент спрашивает, тот, кто отвечает, встает и отвечает. Раз невпопад. Второе что-то невпопад. А третье - он что-то ляпнул. Но не потому, что он, как ты говоришь, огрызался, а ляпнул что-то. Не попал, скажем так, в ноты. Янукович так вот задумался... Это из той оперы, когда я говорю, что никогда не ругались эти люди. Делает паузу, так смотрит на него пристально... И говорит: "Я с тобой потом разберусь". А тот ему начинает что-то объяснять, оправдываться. Он говорит: "Я сказал: я с тобой потом разберусь". А тот дальше говорит. Не соображает, что нужно просто замолчать - и все, и Янукович забудет. А тот ему дальше начинает набрасывать на пропеллер. И Янукович уже не выдерживает и говорит: "Сядь, я тебе сказал!" Тот - бух! - и упал в кресло. И он, получается, такая, бледная поганка во всем зале. Я повторяю: министры, депутаты, чиновники из областей и интеллектуальный потенциал КБ завода "Южмаш" - все это видят. То есть он был опущен ниже плинтуса", - рассказал Добкин.

При этом, как считает Добкин, не Янукович унижал Порошенко, а сам Порошенко унижался перед Януковичем.

"Я не понимаю, откуда столько взялось наглости и дерзости, и насколько нужно было копить обиду в жизни, чтобы своего предшественника лишить по беспределу статуса бывшего президента. Он сам унижался. Его Янукович не унижал", - подчеркнул Добкин.

Петр Порошенко - пятый президент Украины, в 2012 году Янукович назначил его министром экономического развития и торговли Украины.

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