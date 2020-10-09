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09 жовтня 2020, пʼятниця, 15:50 6
Медицина 2020-10-09T16:30:03+03:00
Українські Новини
МОЗ не приховує статистику захворюваності на COVID-19, - Степанов

МОЗ не приховує статистику захворюваності на COVID-19, - Степанов

Елена Новикова
МОЗ, Максим Степанов, коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні. Фото: pixabay
Коронавірус в Україні. Фото: pixabay

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що Міністерство охорони здоров'я не приховує статистику захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Про це він повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

За його словами, в ефірі програми "Право на владу" прозвучала інформація, що Міністерство охорони здоров'я приховує статистику захворюваності.

"Це - неправда, це - брехня. Ще вчора вони говорили, що ми цю статистику спеціально накручуємо, щоб когось налякати ", - прокоментував Степанов.

Також міністр пояснив, як ведеться облік померлих від COVID-19.

В число померлих включаються пацієнти, у яких було підтверджено захворювання при житті, а також пацієнти, у яких була пневмонія та у яких взятий під час розтину тест показав наявність вірусу.

Як повідомляли Українські Новини, Степанов заявляє, що на програму "Право на владу" (телеканал "1 + 1") не запрошували представників МОЗ та в її ефірі звучала неправдива інформація про діяльність міністерства.

Раніше повідомлялося, що попри зменшення кількості тестувань, захворюваність на коронавірус рекордно збільшилася.

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