Попри зменшення кількості тестувань, захворюваність на коронавірус рекордно зросла

8 жовтня була проведено 32 658 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 4,8% менше в порівнянні з попередньою добою , і 23 747 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 3,1% більше в порівнянні з 7 жовтня.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в цілому було проведено 56 405 тестувань, з них 32 658 методом ПЛР, а також 23 747 методом ІФА", — сказав він.

Всього з початку року було проведено 2 522 360 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я за станом на ранок 9 жовтня надійшло 6 161 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року - 318 998 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, з самого ранку біля однієї з лабораторій Києва утворилася черга з десятків охочих здати ПЛР-тест.

А 8 жовтня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 5 804 до 250 538, кількість померлих від захворювання - на 89 осіб до 4 779 у порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 7,5%, нових летальних випадків - знизилася на 4,3%.

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