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09 жовтня 2020, пʼятниця, 11:43 9
Суспільство 2020-10-09T14:00:03+03:00
Українські Новини
Попри зменшення кількості тестувань, захворюваність на коронавірус рекордно зросла

Попри зменшення кількості тестувань, захворюваність на коронавірус рекордно зросла

Анна Рудык
МОЗ, Максим Степанов, Міністерство охорони здоров’я України, Коронавірус, тести на коронавірус, Пандемія коронавірусу, ПЛР-тести, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

8 жовтня була проведено 32 658 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 4,8% менше в порівнянні з попередньою добою, і 23 747 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 3,1% більше в порівнянні з 7 жовтня.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в цілому було проведено 56 405 тестувань, з них 32 658 методом ПЛР, а також 23 747 методом ІФА", — сказав він.

Всього з початку року було проведено 2 522 360 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я за станом на ранок 9 жовтня надійшло 6 161 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року - 318 998 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, з самого ранку біля однієї з лабораторій Києва утворилася черга з десятків охочих здати ПЛР-тест.

А 8 жовтня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 5 804 до 250 538, кількість померлих від захворювання - на 89 осіб до 4 779 у порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 7,5%, нових летальних випадків - знизилася на 4,3%.

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