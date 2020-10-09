МОЗ спростувало інформацію про можливу заміну в лікарнях медичного кисню технічним

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов чому деякі медпрацівники не отримали доплати. заявляє, що на програму "Право на владу" (телеканал "1 + 1") не запрошували представників МОЗ та в її ефірі звучала неправдива інформація про діяльність міністерства, тоді як раніше він пояснив,

Про це міністр повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Викликало здивування, що Міністерство охорони здоров'я не було запрошено на цей ефір. Більш того, коли ми побачили анонс, що тематика стосується COVID-19, пресслужба Міністерства охорони здоров'я зв'язалася з програмою щодо участі в ній, на що МОЗ було відмовлено в участі в цьому ефірі", - сказав Степанов.

Він заявив, що під час програми прозвучало багато брехні.

Зокрема, зі слів Степанова, прозвучала інформація про те, що в Україні є тільки 2-3 компанії, які мають сертифікат на постачання медичного кисню.

"Це неправда. У нас є 16 виробників, які мають відповідну ліцензію на постачання кисню", - прокоментував міністр.

Крім того, він повідомив, що Одеський припортовий завод ще не звертався до міністерства з проханням про надання ліцензії.

Ще одна компанія-виробник з Одеси звернулася до Міністерства охорони здоров'я тільки 8 жовтня.

Також Степанов прокоментував заяви про можливість заміни в лікарнях медичного кисню технічним.

Він підкреслив, що така заміна неможлива через різні вимоги до медичного та технічного кисню, через які технічний кисень може загрожувати життю і здоров'ю пацієнтів.

Крім того, технічний кисень, на відміну від медичного, є вибухонебезпечним.

Як повідомляли Українськi Новини, попри зменшення кількості тестувань, захворюваність на коронавірус рекордно зросла.

Також від ранку біля однієї з лабораторій Києва утворилася черга з десятків охочих здати ПЛР-тест.

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