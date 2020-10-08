МОЗ збільшило кількість тестів на коронавірус

7 жовтня було проведено 34 295 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 5,9% більше в порівнянні з попередньою добою , і 23 036 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 14, 1% менше в порівнянні з 6 жовтня.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу загалом було проведено 57 331 тестування, з них 34 295 - методом ПЛР, а також 23 036 — методом ІФА", — сказав він.

Загалом з початку року було проведено 2 489 702 дослідження на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

До вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я станом на ранок 8 жовтня надійшло 5 790 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року - 312 837 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні 5 397 нових випадків коронавірусу і 93 смерті за добу.

Також в Україні кількість госпіталізованих з коронавірусом різко зросла.

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