У світі зафіксовано новий рекорд з захворюваності на коронавірус за останню добу

Тоді як МОЗ готове розгорнути тимчасові госпіталі для хворих на коронавірус, Всесвітня організація охорони здоров'я за останню добу зафіксувала новий рекорд за кількістю випадків зараження коронавірусів у світі. Про це йдеться в звіті на сайті ВООЗ.

Так, повідомляється, що за останню добу було виявлено 338 799 нових випадків коронавірусу.

Найвищу захворюваність за останню добу зафіксували на Американському континенті, де за добу заразилися 122 715 осіб. У країнах Європи за добу зафіксували 96,9 тис. нових випадків.

На третьому місці Південно-Східна Азія, в цьому регіоні виявили 89,6 тис. заражених, за даними ВООЗ.

Серед країн найбільша захворюваність за останню добу зафіксована в Індії - (78,5 тисяч заражень), Бразилії (майже 42 тисячі) та США (майже 39 тисяч).

За даними ВООЗ, у четвер у всьому світі було зареєстровано ще 5 514 смертей, в результаті чого загальне число загиблих досягло 1,05 мільйона.

Як повідомляли Українські Новини, вчені констатували важливість правильної гігієни рук, виявивши нові терміни життя коронавірусу на шкірі та слизовій.

Також фахівці з Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC) встановили, що частинки коронавірусу SARS-CoV-2 здатні знаходиться в повітрі значно довше, ніж вважалося раніше.

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