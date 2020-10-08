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08 жовтня 2020, четвер, 20:43 8
Силові структури 2020-10-08T22:30:02+03:00
Українські Новини
ДБР витратить 100 тис. гривень на знищення і послуги із захоронення сигарет

ДБР витратить 100 тис. гривень на знищення і послуги із захоронення сигарет

Валерия Драгомирова
Сигарета, Цигарки, Державне бюро розслідувань, Держбюро розслідувань, ДБР, ДБР України, знищення сигарет
Сигарета. Фото: pixabay
Сигарета. Фото: pixabay

На послуги із захоронення знищених тютюнових виборів, на які хочуть підвищити акциз, Державне бюро розслідувань планує витратити 50 тис. гривень.

Про це свідчать дані на порталі публічних електронних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Оголошення про це було опубліковано 5 жовтня.

Зокрема, 49 990 гривень ДБР планує спочатку витратити на знищення тютюнових виробів і ще таку ж суму на поховання вже знищених тютюнових виробів.

Закупівля послуг буде відбуватися без використання електронної системи. В оголошенні не сказано, про яку кількість сигарет йдеться.

Орієнтовний початок проведення закупівлі послуг - жовтень.

Як повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань має намір купити у фізособи-підприємця Вікторії Чернеги боксерські груші та манекени за 137 тис. гривень.

Крім того, Офіс генерального прокурора оголосив тендер на закупівлю 50 пилососів для професійного прибирання за 0,5 млн гривень.

Тим часом Національна поліція оголосила тендер на закупівлю 255 автомобілів спеціального призначення з очікуваною вартістю 140,555 млн гривень. Моделі транспортних засобів не вказані, рік випуску — не раніше 2020.

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