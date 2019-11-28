підписатися на розсилку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
28 листопада 2019, четвер, 15:40 11
Судова влада 2019-11-28T16:30:05+02:00
Українські Новини
ДБР хоче купити у 24-річної Чернеги боксерські груші та манекени за 137 тис. гривень

ДБР хоче купити у 24-річної Чернеги боксерські груші та манекени за 137 тис. гривень

Prozorro, Закупівлі, Тендер, ДБР, боксерські груші

Держбюро розслідувань має намір купити у фізособи-підприємця Вікторії Чернеги боксерські груші та манекени за 137 тис. гривень, в той час, як перші 22 бійці спецназу ДБР почали службу.

Про це йдеться у тендерній документації, оприлюдненої в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Зокрема, ДБР купило 2 боксерських манекени з регульованою висотою, водоналивний боксерський мішок, вагою 85,5 кг, водоналивной боксерський мішок, вагою 54 кг, 2 манекени для боротьби з ногами, 8 боксерських мішків з ременевой шкіри.

Сума угоди стсновила 137 675 гривень.

Чернезі 24 роки.

Вона брала участь у 166 закупівлях, перемогла у 80 тендерах на суму 2 888 614 гривень, підписано 76 договорів на суму 2 660 538 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР оголосило про бажання створити свій спецназ. Після чого Держбюро розслідувань оголосило конкурс з набору оперативних співробітників і бійців спецназу. Тоді заступник директора ДБР Олександр Буряк заявив, що для нових кадрів в ДБР створені необхідні умови - є тренувальна база і приміщення, де розміщуватимуться спецназівці, а ДБР здійснює закупівлю екіпіровки, зброї і техніки, необхідної для проведення оперативних заходів.

 

Більше новин про: Prozorro Закупівлі Тендер ДБР боксерські груші

Архів
Новини
Зеленський у Вільнюсі пообіцяв розглянути можливість відмови від імпорту електроенергії з Білорусі, – литовські ЗМІ 16:52
В Албанії відбулося третє за тиждень замлетрясение 16:30
Маруся Звіробій. Фото: Facebook/Маруся Звіробій
Після обшуків СБУ Звіробій повторила погрозу підірвати Зеленського 16:28
Проломив людині череп і зламав щелепу - ще один депутат від "Слуги народу" виявився судимимЩе один депутат від "Слуги народу" виявився судимим 16:25
Адміністрація Бориспільській колонії "забула" випустити ув'язненого 16:20
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Норкові ферми можуть залучити в АПК України до 2021 року не менше $ 500 млн інвестиці 09:40
Міжнародні кредитори можуть судитись з Україною в міжнародному арбітражі через справу НАБУ проти Бахматюка 11:15
Тиск держави та НАБУ на Бахматюка призведе до найгіршого сценарію, – Concord Capital 15:29
Глава АМКУ повідомив про рекордні 723 млн грн надходжень до держбюджету від штрафних санкцій 12:51
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Претензії, на яких будується позов ФДМ щодо реприватизації "Укртелекому", юридично сумнівні, – юрист 15:33
Кабмін зафіксує ціну на газ на січень-квітень 2020 11:25
НАБУ затримало Альперіна 19:42 Доповнено
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський обіцяє цінний подарунок тому, хто допоможе знайти контрабандиста Альперіна, який втік від НАБУ 19:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok