ДБР хоче купити у 24-річної Чернеги боксерські груші та манекени за 137 тис. гривень

Держбюро розслідувань має намір купити у фізособи-підприємця Вікторії Чернеги боксерські груші та манекени за 137 тис. гривень, в той час, як перші 22 бійці спецназу ДБР почали службу.

Про це йдеться у тендерній документації, оприлюдненої в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Зокрема, ДБР купило 2 боксерських манекени з регульованою висотою, водоналивний боксерський мішок, вагою 85,5 кг, водоналивной боксерський мішок, вагою 54 кг, 2 манекени для боротьби з ногами, 8 боксерських мішків з ременевой шкіри.

Сума угоди стсновила 137 675 гривень.

Чернезі 24 роки.

Вона брала участь у 166 закупівлях, перемогла у 80 тендерах на суму 2 888 614 гривень, підписано 76 договорів на суму 2 660 538 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР оголосило про бажання створити свій спецназ. Після чого Держбюро розслідувань оголосило конкурс з набору оперативних співробітників і бійців спецназу. Тоді заступник директора ДБР Олександр Буряк заявив, що для нових кадрів в ДБР створені необхідні умови - є тренувальна база і приміщення, де розміщуватимуться спецназівці, а ДБР здійснює закупівлю екіпіровки, зброї і техніки, необхідної для проведення оперативних заходів.