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Силові структури 2020-08-07T09:15:03+03:00
Українські Новини
Нацполіція хоче закупити 255 спецавтомобілів за 140,6 мільйонів гривень

Нацполіція хоче закупити 255 спецавтомобілів за 140,6 мільйонів гривень

Ольга Фандорина
Тендер, Нацполіція, закупівля авто
Нацполіція. Фото: УП
Нацполіція. Фото: УП

Національна поліція оголосила тендер на закупівлю 255 автомобілів спеціального призначення з очікуваною вартістю 140,555 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Тендер розбитий на 2 лоти.

Предметом закупівлі першого є 55 спецавтомобілів темних і сірих відтінків типу седан з маячком синього кольору на магнітній основі, другого — 200 авто білого кольору зі світлодіодною панеллю-балкою червоно-синього кольору.

Також у машинах повинні бути система кондиціонування, 5 сидінь, бензиновий двигун і протиугонний пристрій.

Моделі транспортних засобів не вказані, рік випуску — не раніше 2020.

Термін поставки — до 90 календарних днів з дня укладення договору.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій — 19 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ після введення карантину вирішила закупити автомобілів на 24,6 млн гривень.

Раніше НАБУ переплатило 3 мільйона гривень при покупці автомобілів Skoda.

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