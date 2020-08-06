Офіс генпрокурора хоче закупити 50 професійних пилососів на півмільйона гривень

Офіс генерального прокурора оголосив тендер на закупівлю 50 пилососів для професійного прибирання за 0,5 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Тендер було оголошено 3 липня, аукціон відбувся 21 липня.

Свої пропозиції подали 7 учасників.

Одну з найменших пропозицій зробила фізособа-підприємець Ксенія Ремнева - 282 тис. гривень.

Наразі вона чекає рішення Офісу генпрокурора.

Як повідомляли Українськi Новини, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" домовилася з фізичною особою-підприємцем Олексієм Романенком про постачання 12 планшетів iPad Pro за 464 тис. гривень.

Закуплено було й програмне забезпечення "Нафтогазом" у Cornerstone OnDemand International Ltd. (Великобританія) за 1,97 млн євро.

Крім того, державний концерн "Укроборонпром" домовився з приватним підприємством "Кава тревел" (Харків) про закупівлю кавомашини за 25 тис. гривень.

Також "Укроборонпром" домовився з ТОВ "Уяви!" про закупівлю 500 випусків журналу Forbes за червень 2020 року.