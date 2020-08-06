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06 серпня 2020, четвер, 13:20 13
Судова влада 2020-08-06T15:30:03+03:00
Українські Новини
Офіс генпрокурора хоче закупити 50 професійних пилососів на півмільйона гривень

Офіс генпрокурора хоче закупити 50 професійних пилососів на півмільйона гривень

Анна Рудык
Закупки, Prozorro, Офіс Генпрокурора, держзакупки
Офіс Генпрокурора. Фото: 5 канал
Офіс Генпрокурора. Фото: 5 канал

Офіс генерального прокурора оголосив тендер на закупівлю 50 пилососів для професійного прибирання за 0,5 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Тендер було оголошено 3 липня, аукціон відбувся 21 липня.

Свої пропозиції подали 7 учасників.

Одну з найменших пропозицій зробила фізособа-підприємець Ксенія Ремнева - 282 тис. гривень.

Наразі вона чекає рішення Офісу генпрокурора.

Як повідомляли Українськi Новини, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" домовилася з фізичною особою-підприємцем Олексієм Романенком про постачання 12 планшетів iPad Pro за 464 тис. гривень.

Закуплено було й програмне забезпечення "Нафтогазом" у Cornerstone OnDemand International Ltd. (Великобританія) за 1,97 млн євро.

Крім того, державний концерн "Укроборонпром" домовився з приватним підприємством "Кава тревел" (Харків) про закупівлю кавомашини за 25 тис. гривень.

Також "Укроборонпром" домовився з ТОВ "Уяви!" про закупівлю 500 випусків журналу Forbes за червень 2020 року.

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