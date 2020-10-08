Ліцей міжнародних відносин ім. Василя Стуса пішов на карантин через спалах COVID-19

У Львові на карантин закрився Ліцей міжнародних відносин ім. у той час, як в Україні добовий приріст хворих на коронавірус вперше перевищив 5 тисяч осіб . Василя Стуса, де виявили багато випадків COVID-19

Як передають Українські Новини, про це говориться в повідомленні на офіційній сторінці навчального закладу в Facebook.

Станом на четвер, 8 жовтня, серед викладацького складу ліцею 22 людини перебувають на лікарняному, у 6 з них діагноз коронавірусна інфекція COVID-19.

Також COVID-19 хворіють двоє студентів ліцею. Ще 22 учнів є контактними особами для членів своїх сімей, у яких підтвердилося зараження на коронавірус. Крім того, 60 студентів не відвідують навчальний закладу через інші сезонні захворювання.

"З метою переривання ланцюга захворюваності адміністрація ліцею рішенням педагогічної ради від 07.10.2020 року переносить канікули, а саме: з 09 жовтня по 16 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Також сказано, що з 19 жовтня ліцей ще тиждень буде здійснювати освітню діяльність в дистанційному форматі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Львові через спалах коронавірусу серед викладачів учнів "Сихівського" ліцею перевели на дистанційне навчання.

Також повідомлялося, що на карантин закрили школу під Львовом, щоб перешкодити поширенню коронавірусу серед учнів.

Крім того, 13 вересня у Львові від COVID-19 помер головний педіатр міста Богдан Остальський, який протягом декількох тижнів вів боротьбу із захворюванням.

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