В Україні зареєстровано найбільше нових випадків коронавірусу за добу з початку пандемії — понад 5 тисяч

7 жовтня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 5 397 до 244 734, кількість померлих від захворювання - на 93 людини до 4 690 у порівнянні з попередньою добою , при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 13, 6%, нових летальних випадків — на 20,8%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 8 жовтня в Україні зареєстровано 244 734 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 4 690 летальних, 108 233 особи одужали.

За добу зафіксовано 5 397 нових випадків захворювання, одужали 2 263 людини, померли 93 людини.

Таким чином, 7 жовтня показник нових хворих за добу був вище, ніж тих, хто одужав — 5 397 проти 2 263.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 8 жовтня становила 131 811 осіб, що на 2,4% більше в порівнянні з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (25 896), Харківській (22 712) та Львівській областях (21 923).

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 7197 випадків;

Волинська область — 9199 випадків;

Дніпропетровська область — 7994 випадки;

Донецька область — 5118 випадків;

Житомирська область — 7457 випадків;

Закарпатська область — 10473 випадки;

Запорізька область — 5007 випадків;

Івано-Франківська область — 14693 випадки;

Кіровоградська область — 1234 випадки;

м. Київ — 25896 випадків;

Київська область — 10490 випадків;

Львівська область — 21923 випадки;

Луганська область — 1480 випадків;

Миколаївська область — 4154 випадки;

Одеська область — 15704 випадки;

Полтавська область — 3685 випадків;

Рівненська область — 13798 випадки;

Сумська область — 6197 випадків;

Тернопільська область — 14979 випадків;

Харківська область — 22712 випадків;

Херсонська область — 1636 випадків;

Хмельницька область — 7732 випадки;

Чернівецька область — 15757 випадків;

Черкаська область — 5153 випадки;

Чернігівська область — 5066 випадків.

Кількість хворих на коронавірус на 8 жовтня. Інфографіка: РНБО

Як повідомляли Українські Новини, 6 жовтня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 4 753 до 239 337, кількість померлих від захворювання — на 77 осіб до 4 597.

Тим часом карантин в Україні триває 211 днів: які обмеження діють в "коронавірусних" зонах.

Також МОЗ збільшує кількість тестувань на добу шляхом посилення потужності вітчизняних лабораторій

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