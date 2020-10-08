В Україні зареєстровано найбільше нових випадків коронавірусу за добу з початку пандемії — понад 5 тисяч

7 жовтня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 5 397 до 244 734, кількість померлих від захворювання - на 93 людини до 4 690 у порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 13, 6%, нових летальних випадків — на 20,8%. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 8 жовтня в Україні зареєстровано 244 734 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 4 690 летальних, 108 233 особи одужали. За добу зафіксовано 5 397 нових випадків захворювання, одужали 2 263 людини, померли 93 людини. Таким чином, 7 жовтня показник нових хворих за добу був вище, ніж тих, хто одужав — 5 397 проти 2 263. Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 8 жовтня становила 131 811 осіб, що на 2,4% більше в порівнянні з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (25 896), Харківській (22 712) та Львівській областях (21 923). Наразі коронавірусну хворобу виявлено: Вінницька область — 7197 випадків; Волинська область — 9199 випадків; Дніпропетровська область — 7994 випадки; Донецька область — 5118 випадків; Житомирська область — 7457 випадків; Закарпатська область — 10473 випадки; Запорізька область — 5007 випадків; Івано-Франківська область — 14693 випадки; Кіровоградська область — 1234 випадки; м. Київ — 25896 випадків; Київська область — 10490 випадків; Львівська область — 21923 випадки; Луганська область — 1480 випадків; Миколаївська область — 4154 випадки; Одеська область — 15704 випадки; Полтавська область — 3685 випадків; Рівненська область — 13798 випадки; Сумська область — 6197 випадків; Тернопільська область — 14979 випадків; Харківська область — 22712 випадків; Херсонська область — 1636 випадків; Хмельницька область — 7732 випадки; Чернівецька область — 15757 випадків; Черкаська область — 5153 випадки; Чернігівська область — 5066 випадків. Кількість хворих на коронавірус на 8 жовтня. Інфографіка: РНБО Як повідомляли Українські Новини, 6 жовтня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 4 753 до 239 337, кількість померлих від захворювання — на 77 осіб до 4 597. Тим часом карантин в Україні триває 211 днів: які обмеження діють в "коронавірусних" зонах. Також МОЗ збільшує кількість тестувань на добу шляхом посилення потужності вітчизняних лабораторій