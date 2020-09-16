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16 вересня 2020, середа, 16:41 7
Суспільство 2020-09-16T18:15:02+03:00
Українські Новини
У Львові ще один навчальний заклад перейшов на дистанційне навчання

У Львові ще один навчальний заклад перейшов на дистанційне навчання

Константин Долгий
Карантин, Коронавірус, Карантин у школах, Сихівський ліцей
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

У Львові старшокласників "Сихівського" ліцею також відправили вчитися додому у той час, як в Івано-Франківську, який віднесли до "червоній" зоні, навчальні заклади перевели на дистанційне навчання.

Про це з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради передають Українські Новини.

З вівторка, 15 вересня, учні старших класів були переведені на дистанційну форму навчання терміном на два тижні. Причиною цього стала велика кількість викладачів, у яких діагностовано коронавірус.

Водночас, учні молодших класів ліцею продовжать навчання в звичайному режимі, оскільки їх заняття проходять в іншому корпусі ліцею.

У міській раді також додали, що станом на 16 вересня, в більш ніж 20 школах міста були відправлені на карантин по 1-2 класи, ще 4 класи відправили на самоізоляцію через хворий персонал.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, з початку пандемії коронавірусу нового типу у Львівській області захворювання було виявлено в 17 430 випадках. Регіон займає перше місце серед регіонів за кількістю підтверджених випадків зараження.

Як повідомляли Українські Новини, раніше інфекційне захворювання COVID-19 забрало життя головного педіатра Львова Богдана Остальський, який протягом більш ніж місяця боровся з небезпечною недугою.

Також повідомлялося, що понад 70 випадків зараження коронавірусом було виявлено серед працівників Львівської міської ради .

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