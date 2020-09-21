Ще один навчальний заклад закрили на карантин у Львівській області

В Новояворську Львівської області всю школу закрили на карантин у той час, як у Львові учнів старших класів "Сихівського" ліцею перевели на дистанційне навчання через зараження коронавірусом серед викладачів

Про це в понеділок, 21 вересня, пише видання Четверта Студія, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що опорний навчальний заклад "Новояворська загальноосвітня школа I-III ступенів №1" була тимчасово закрита на карантин.

Як розповіли виданню в навчальному закладі, таке рішення адміністрація школи прийняла з метою зменшити поширення коронавірусної інфекції серед учнів.

Відзначається, що учні школи пробудуть вдома до 25 вересня.

Згідно з даними МОЗ, з початку пандемії у Львівській області було зафіксовано 18 518 випадків зараження коронавірусом, що робить дану область лідером серед регіонів України за кількістю хворих.

Побороти небезпечне захворювання змогли 6 114 осіб, ще 526 - померли від ускладнень, викликаних COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, у Львові від захворювання COVID-19 помер головний спеціаліст управління охорони здоров'я Львівської міської ради Богдан Остальський.

Тим часом директора школи можуть оштрафувати, якщо школа продовжує працювати в "червоній зоні" і не дотримується правил карантину.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини