Всі рейси в Єреван від МАУ скасовані через вірмено-азербайджанський конфлікт

До 31 жовтня всі рейси до Єревану (Вірменія) авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала через загострення вірменсько-азербайджанського конфлікту

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" прийняла рішення про скасування рейсів в Єреван до 31 жовтня 2020 року. Відповідний крок обумовлений високим ступенем ризиків для безпеки польотів в зоні вірменсько-азербайджанського конфлікту", - сказано в ньому.

Відзначається, що дане рішення синхронізується з позицією Державної авіаційної служби про існування високого рівня ризиків на невизначений термін.

МАУ уважно стежитиме за розвитком подій і прийме рішення щодо виконання подальших рейсів в Єреван в кінці жовтня.

МАУ розраховує відновити виконання рейсів до Вірменії після стабілізації ситуації.

Представники авіакомпанії забезпечать необхідну комунікацію з пасажирами, які вже придбали квитки на рейси до Єревану, і нададуть їм всю необхідну підтримку, яку передбачає ця ситуація.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський заперечує, що Україна нібито має намір надати Азербайджану військову допомогу в конфлікті з Вірменією в Нагірному Карабасі, та підкреслює, що Україна закликає Азербайджан і Вірменію до діалогу і деескалації конфлікту, а міжнародних партнерів - до допомоги.

Тим часом Державна авіаційна служба України заборонила виконання пасажирських і вантажних перевезень в/з аеропортів над територією Нагірного Карабаху (Азербайджан) і прикордонних регіонів (Вірменія).

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