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07 жовтня 2020, середа, 14:37 4
Транспорт 2020-10-07T15:15:02+03:00
Українські Новини
Wizzair і Ryanair відновлять рейси з 7 міст до Львова на період зимової навігації

Wizzair і Ryanair відновлять рейси з 7 міст до Львова на період зимової навігації

Александр Савич
Ryanair, Wizzair, перельоти
Відразу кілька авіакомпаній відновлять рейси до Львова. Фото: pic2.me
Відразу кілька авіакомпаній відновлять рейси до Львова. Фото: pic2.me

Авіакомпанія WizzAir (Угорщина) має намір відновити рейси зі 3 міст, а авіакомпанія Ryanair (Ірландія) - з 4 міст до Львова на період зимової навігації, в той час, як Windrose запустила рейс "Київ - Загреб - Київ".

Про це йдеться в повідомленні міжнародного аеропорту "Львів" маєтку Данила Галицького, передають Українські Новини.

Згідно з ним, з 3 жовтня поновилися рейси Wizzair в Братиславу, з 20 жовтня заплановані рейси до Таллінна, з 4 листопада - у Вільнюс.

Ryanair з 10 жовтня має намір відновити польоти в Познань, з 27 жовтня - до Кракова, з 25 жовтня - в Меммінген і Варшаву.

Крім того, авіакомпанія SkyUp запланувала рейси зі Львова в Дубаї 24 грудня, в Прагу - 1 листопада, Тель-Авів - 5 листопада, в Париж - 3 листопада, в Неаполь - 2 листопада.

Як повідомляли Українські новини, МАУ відкрила новий рейс на єгипетський курорт.

Також МАУ заявила, що очікує збитків у розмірі 60 млн доларів за підсумками 2020 року.

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