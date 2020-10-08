У Києві зростає кількість нових випадків зараження COVID-19. В якому районі найбільше хворих

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 6 жовтня збільшилася на 422 осіб до 25 896, померлих — на 11 до 453 в порівнянні з попередньою добою

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За минулу добу вірус виявили у 422 осіб. 11 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 453 киян. На сьогодні в столиці вже 25 896 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", — написав він.

Захворіли 223 жінки у віці від 18 до 93 років, 169 чоловіків у віці від 18 до 81 року, 11 дівчаток від 3 до 16 років і 19 хлопчиків від 1 до 17 років.

Серед захворілих 23 медики.

У лікарні столиці 7 жовтня були госпіталізовані 36 пацієнтів, решта лікуються вдома під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 222 людини, всього коронавірус подолали 9 116 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксовано в Деснянському районі - 107, в Оболонському - 52 та 51 випадок у Дніпровському районі.

Статистика з захворюваності на коронавірус у Києві. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українські Новини, в Україні 5 397 нових випадків коронавірусу і 93 смерті за добу.

Також в Україні кількість госпіталізованих з коронавірусом різко зросла.

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