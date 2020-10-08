Кількість госпіталізованих з коронавірусом різко зросла

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Було госпіталізовано 900 осіб", — сказав він.

Зі слів міністра, на ранок 8 жовтня в лікарнях перебувають понад 20 тис. пацієнтів з COVID-19 і підозрою на нього.

Серед 5 397 осіб, у яких 7 жовтня було підтверджено коронавірусна інфекція, 259 дітей і 245 медпрацівників.

Всього з початку епідемії захворіли 15 511 дітей і 17 109 медпрацівників.

Як повідомляли Українські Новини, 6 жовтня було госпіталізовано 730 хворих на коронавірусну інфекцію. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (25 896), Харківській (22 712) та Львівській областях (21 923).

Тим часом карантин в Україні триває 211 днів: які обмеження діють в "коронавірусних" зонах.

Також МОЗ збільшує кількість тестувань на добу шляхом посилення потужності вітчизняних лабораторій

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