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08 жовтня 2020, четвер, 11:00 10
Суспільство 2020-10-08T11:45:02+03:00
Українські Новини
Кількість госпіталізованих з коронавірусом різко зросла

Кількість госпіталізованих з коронавірусом різко зросла

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, Хворі на коронавірус
Коронавірус.
Коронавірус.

7 жовтня було госпіталізовано 900 хворих на коронавірусну інфекцію, тоді як в Україні 5 397 нових випадків коронавірусу і 93 смерті за добу.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Було госпіталізовано 900 осіб", — сказав він.

Зі слів міністра, на ранок 8 жовтня в лікарнях перебувають понад 20 тис. пацієнтів з COVID-19 і підозрою на нього.

Серед 5 397 осіб, у яких 7 жовтня було підтверджено коронавірусна інфекція, 259 дітей і 245 медпрацівників.

Всього з початку епідемії захворіли 15 511 дітей і 17 109 медпрацівників.

Як повідомляли Українські Новини, 6 жовтня було госпіталізовано 730 хворих  на коронавірусну інфекцію. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (25 896), Харківській (22 712) та Львівській областях (21 923).

Тим часом карантин в Україні триває 211 днів: які обмеження діють в "коронавірусних" зонах.

Також  МОЗ збільшує кількість тестувань на добу шляхом посилення потужності вітчизняних лабораторій

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