Кількість госпіталізованих з коронавірусом різко зросла

7 жовтня було госпіталізовано 900 хворих на коронавірусну інфекцію, тоді як в Україні 5 397 нових випадків коронавірусу і 93 смерті за добу. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини. "Було госпіталізовано 900 осіб", — сказав він. Зі слів міністра, на ранок 8 жовтня в лікарнях перебувають понад 20 тис. пацієнтів з COVID-19 і підозрою на нього. Серед 5 397 осіб, у яких 7 жовтня було підтверджено коронавірусна інфекція, 259 дітей і 245 медпрацівників. Всього з початку епідемії захворіли 15 511 дітей і 17 109 медпрацівників. Як повідомляли Українські Новини, 6 жовтня було госпіталізовано 730 хворих на коронавірусну інфекцію. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (25 896), Харківській (22 712) та Львівській областях (21 923). Тим часом карантин в Україні триває 211 днів: які обмеження діють в "коронавірусних" зонах. Також МОЗ збільшує кількість тестувань на добу шляхом посилення потужності вітчизняних лабораторій