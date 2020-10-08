У Київській області майже дві сотні нових випадків коронавірусу за добу

За минулу добу, 7 жовтня, в Київській області кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 199 осіб до 10 490, померлих - на 4 до 213 порівняно з попередньою добою. Згідно з повідомленням на сайті Київської обласної державної адміністрації, за звітну добу повідомлень про летальні випадки не надходило. Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини. Зазначається, що в Київській області, за даними обласного лабораторного центру, 8 жовтня на 10:00 офіційно підтверджені вже 10 490 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі COVID-19 виявлено у 873 дітей та у 1 125 медичних працівників. "За добу підтверджені 199 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 19 дітей у віці від 1 до 17 років", - йдеться в повідомленні. 23 хворих госпіталізовані і перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 176 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (під наглядом). За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1 362 хворих, на амбулаторному лікуванні (під наглядом) - 9 128 осіб. Одужали всього 6 222 особи, з них 512 дітей у віці від 1 місяця до 17 років. За звітну добу одужали 147 осіб, з них 7 дітей. Всього за період епідемії в Київській області померли 213 хворих з підтвердженим COVID-19. У повідомленні зазначено, що за добу повідомлень про летальні випадки не надходило, однак при цьому кількість летальних випадків за станом на 10:00 7 жовтня становило 209. Таким чином, з 6 по 7 жовтня зафіксовано 4 летальних випадки. Як повідомляли Українськi Новини, в Україні 5 397 нових випадків коронавірусу і 93 смерті за добу. Також МОЗ рекордно збільшив кількість тестів на коронавірус.