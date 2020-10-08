Зеленський в кріслі Черчілля надихнувся для перемоги над Росією, - МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що під час офіційного візиту до Великої Британії президент Володимир Зеленський посидів у кріслі колишнього британського прем'єр-міністра Уїнстона Черчілля (1940-1945, 1951-1955) і набрався там позитивного духу для перемоги у війні з Росією.

Про це він повідомив у відеозверненні, передають Українські Новини.

"З цікавого: день ми почали сьогодні у військовій кімнаті Черчилля. В офісі, з якого Уїнстон Черчілль керував війною. Війною, в якій переміг. Переміг того, кого, здавалося, неможливо було перемогти. Президенту запропонували посидіти в кріслі Черчілля і оглянути його кімнати. І знаєте, ми там набралися дуже важливого і позитивного духу для перемоги", - сказав він.

Міністр уточнив, що йдеться про Російську Федерацію.

"У мене була одна спокуса. Там на столі біля крісла Черчілля досі лежить сигара. Очевидно не та, яку залишив недопалені сам Вінстон Черчілль, але дуже красивий символ. Хотілося викурити переможну сигару за перемогу України у війні з Росією", - сказав він.

Кулеба висловив упевненість в тому, що така перемога обов'язково настане, зокрема завдяки таким друзям як Великобританія.

"Ну і сигара, звичайно, буде. Куди ж без неї", - сказав він.

Міністр пояснив, що британці, особливо починаючи з 2014 року, називають речі своїми іменами, коли це стосується питань російської агресії.

"З ними, чесно скажу, приємно мати справу", - зазначив він.

Кулеба записав це відеозвернення з приводу підписання між Україною і Великобританією угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство.

"Це перша така угода, підписана Британією після Брекзіта. І підписано воно саме з Україною, що само по собі символічно", - підкреслив він.

Документ підписали Зеленський і нинішній прем'єр Великобританії Борис Джонсон.

"Дуже успішна, тепла і щира розмова. Ну, ви знаєте: дуже харизматичний Борис Джонсон, харизматичний Володимир Зеленський. Вони відразу встановили дуже живий і щирий зв'язок, взаєморозуміння", - розповів глава зовнішньополітичного відомства.

За його словами, угода створює умови для розвитку двосторонньої торгівлі та виходу на новий рівень.

"Я запропонував британським колегам, і вони підтримали цю ідею, запустити спеціальну програму технічної допомоги для України. Щоб розповісти українському бізнесу, в першу чергу малому та середньому, як торгувати з Британією. Навчити наш бізнес використовувати ті можливості, які створюють угоду", - повідомив він.

За його словами, під час переговорів Зеленський і Джонсон обговорили питання збільшення інвестицій і посилення співпраці в сфері безпеки.

Крім того, вони говорили про НАТО і Зеленський акцентував увагу на необхідності отримання Україною плану дій щодо членства в організації.

Також співрозмовники обговорили питання протидії пандемії коронавірусу і забезпечення доступу до вакцини від хвороби.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше у Зеленського відмовилися від запрошення принца Вільяма і Кейт Міддлтон в Україні. 7 жовтня президент і перша леді провели зустріч з герцогом і герцогинею Кембриджськими. За даними британських ЗМІ, їх королівські високості взяли Зеленських в тронному залі Букінгемського палацу від імені королеви Великобританії Єлизавети, і це була перша аудієнція світового лідера з початку карантину. У свою чергу Офіс президента видалив з офіційного сайту глави держави оприлюднену інформацію про зустріч, а через кілька годин повністю змінив пресреліз за її підсумками.

Під час візиту Зеленського в Лондон Україна домовилася з Британією про виділення 1 млрд фунтів на розвиток ВМФ.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини