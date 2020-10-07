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07 жовтня 2020, середа, 20:20 5
Політика 2020-10-07T21:00:01+03:00
Українські Новини
Зеленський зустрівся з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон і домовився з Великобританією про підтримку ВМФ

Зеленський зустрівся з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон і домовився з Великобританією про підтримку ВМФ

Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, принц Вільям, Кейт Міддлтон, Великобританія
Зустріч Зеленських з герцогом і герцогинею Кембриджськими (принцом Вільямом і Кейт Міддлтон). Фото: Офіс президента
Зустріч Зеленських з герцогом і герцогинею Кембриджськими (принцом Вільямом і Кейт Міддлтон). Фото: Офіс президента

Під час офіційного візиту президента Володимира Зеленського в Великобританію заплановано підписати меморандум про розвиток Військово-морського флоту України на 1,25 млрд фунтів.

Про це глава держави повідомив у відеокоментарі, передають Українські Новини.

"Укладемо важливу історичну угоду про стратегічне партнерство і про торгівлю між нашими країнами, яке дає можливість продовжити угоду про зону вільної торгівлі між нашими країнами та розширити її після того, як Великобританія вийде з Європейського Союзу. Друге питання - це підписання меморандуму щодо розвитку Військово морського флоту. Важливий стратегічний документ. Будемо на військово-морській базі, підпишемо цей меморандум на суму 1,25 млрд фунтів стерлінгів", - сказав він.

Своєю чергою перша леді Олена Зеленська, за його словами, планує підписати меморандум про появу україномовних аудіогідів в музеях Великобританії.

Також Президент повідомив, що одним із пріоритетних питань на зустрічі з королівською родиною буде розвиток інфраструктури для психологічної реабілітації ветеранів.

Букінгемський палац і Офіс Президента вже оприлюднили фотографії із зустрічі Зеленських з герцогом і герцогинею Кембриджськими (принцом Вільямом і Кейт Міддлтон).

Водночас про деталі переговорів поки не повідомлялося.

Як повідомляли Українськi Новини, 7-8 жовтня президент Володимир Зеленський відвідує Великобританію з офіційним візитом, під час якого планувалося підписати договір про вільну торгівлю після Brexit та проведення зустрічі з владою.

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