Зеленський зустрівся з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон і домовився з Великобританією про підтримку ВМФ

Під час офіційного візиту президента Володимира Зеленського в Великобританію заплановано підписати меморандум про розвиток Військово-морського флоту України на 1,25 млрд фунтів. Про це глава держави повідомив у відеокоментарі, передають Українські Новини. "Укладемо важливу історичну угоду про стратегічне партнерство і про торгівлю між нашими країнами, яке дає можливість продовжити угоду про зону вільної торгівлі між нашими країнами та розширити її після того, як Великобританія вийде з Європейського Союзу. Друге питання - це підписання меморандуму щодо розвитку Військово морського флоту. Важливий стратегічний документ. Будемо на військово-морській базі, підпишемо цей меморандум на суму 1,25 млрд фунтів стерлінгів", - сказав він. Своєю чергою перша леді Олена Зеленська, за його словами, планує підписати меморандум про появу україномовних аудіогідів в музеях Великобританії. Також Президент повідомив, що одним із пріоритетних питань на зустрічі з королівською родиною буде розвиток інфраструктури для психологічної реабілітації ветеранів. Букінгемський палац і Офіс Президента вже оприлюднили фотографії із зустрічі Зеленських з герцогом і герцогинею Кембриджськими (принцом Вільямом і Кейт Міддлтон). Водночас про деталі переговорів поки не повідомлялося. Як повідомляли Українськi Новини, 7-8 жовтня президент Володимир Зеленський відвідує Великобританію з офіційним візитом, під час якого планувалося підписати договір про вільну торгівлю після Brexit та проведення зустрічі з владою.