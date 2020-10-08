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08 жовтня 2020, четвер, 11:10 40
Президент 2020-10-08T12:30:03+03:00
Українські Новини
Офіс Президента забрав назад запрошення принцу Вільяму і Кейт Міддлтон відвідати Україну

Офіс Президента забрав назад запрошення принцу Вільяму і Кейт Міддлтон відвідати Україну

Виолетта Чайковская
Кейт Миддлтон, Володимир Зеленський, принц Вільям, Зеленський у Великобританії, запрошення в Україну
Принц Уільям і Кейт Міддлтон. Володимир і Олена Зеленські. Фото: president.gov.ua
Принц Уільям і Кейт Міддлтон. Володимир і Олена Зеленські. Фото: president.gov.ua

З офіційного сайту глави держави Офіс президента видалив інформацію про запрошення Володимиром Зеленським принца Вільяма і Кейт Міддлтон в Україну.

Про це свідчать дані сайту президента, передають Українські Новини.

7 жовтня о 18:05 на ньому була опублікована новина за підсумками зустрічі Зеленського з членами британської королівської сім'ї.

"Володимир Зеленський запросив герцога і герцогиню Кембриджських відвідати Україну з візитом", - сказано в ній.

Згідно з повідомленням, під час аудієнції принц Вільям наголосив на важливості офіційного візиту президента України до Великобританії, а Зеленський - на теплому прийомі української делегації.

Також Зеленський акцентував на важливості підтримки міжлюдських контактів та зазначив, що Україна і Великобританія поділяють бачення з багатьох питань.

У пресрелізі йшлося, що під час зустрічі сторони обговорили низку питань міжнародного порядку денного, зокрема екологічні ініціативи, а також двостороння взаємодія з питань медичної реабілітації військовослужбовців, гендерного і соціальної рівності, протидії домашньому насильству.

Також повідомлялося, що співрозмовники обговорили необхідність тісної координації країн світу для подолання пандемії коронавіусу і забезпечення рівного доступу держав до вакцини в разі її розробки.

Водночас увечері 7 жовтня новина була видалена з офіційного сайту президента.

Станом на ранок 8 жовтня вона знову доступна на сайті за час, коли була вперше оприлюднена, однак її текст істотно змінений.

Недоторканими в релізі залишилися тільки дві перші пропозиції про те, що в рамках офіційного візиту до Великої Британії Зеленський разом з дружиною Оленою зустрівся з Королівською Високістю і це була перша аудієнція президента України у членів британської королівської сім'ї.

Вся подальша інформація була видалена з повідомлення і замінена на фразу про те, що аудієнція відбулася в Букінгемському палаці, а Зеленський подякував за теплий прийом і говорив про важливість відносин між нашими народами.

За даними британських ЗМІ, Вільям і Кейт прийняли Зеленських в тронному залі Букінгемського палацу від імені королеви Великобританії Єлизавети, і це була перша аудієнція світового лідера з початку карантину.

Як повідомляли Українськi Новини, 8 жовтня в Лондоні Зеленський зустрінеться з прем'єром Британії Борисом Джонсоном.

Після України та Великобританія підпишуть угоду про вільну торгівлю, політичному і стратегічному партнерстві в зв'язку з Brexit (виходом з Європейського Союзу).

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