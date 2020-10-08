Зеленський і Джонсон підписали нову угоду про співпрацю України й Великої Британії

Україна і Велика Британія підписали угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини. "Історичний момент: угода підписана", — написав він. Згідно із прикріпленою до посту фотографією, його підписали президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Церемонія відбулася в Лондоні під час офіційного візиту Зеленського до Великої Британії. Укладення двостороннього договору було необхідне у зв'язку з виходом Великої Британії з Європейського Союзу (так званий Brexit). Як повідомляли Українські Новини, 7 жовтня під час офіційного візиту до Великої Британії Зеленський і перша леді Олена Зеленська провели зустріч з герцогом і герцогинею Кембриджськими. За даними британських ЗМІ, принц Вільям і Кейт Міддлтон прийняли Зеленських у тронному залі Букінгемського палацу від імені королеви Великобританії Єлизавети, і це була перша аудієнція світового лідера з початку карантину. Також Офіс Президента видалив з офіційного сайту глави держави інформацію про запрошення Зеленським їх королівських високостей в Україні.