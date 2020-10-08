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08 жовтня 2020, четвер, 14:20 12
Зовнішня політика 2020-10-08T15:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський і Джонсон підписали нову угоду про співпрацю України й Великої Британії

Зеленський і Джонсон підписали нову угоду про співпрацю України й Великої Британії

Елена Новикова
Володимир Зеленський і Борис Джонсон. Фото: Twitter / DmytroKuleba
Володимир Зеленський і Борис Джонсон. Фото: Twitter / DmytroKuleba

Україна і Велика Британія підписали угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Історичний момент: угода підписана", — написав він.

Згідно із прикріпленою до посту фотографією, його підписали президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Церемонія відбулася в Лондоні під час офіційного візиту Зеленського до Великої Британії.

Укладення двостороннього договору було необхідне у зв'язку з виходом Великої Британії з Європейського Союзу (так званий Brexit).

Як повідомляли Українські Новини, 7 жовтня під час офіційного візиту до Великої Британії Зеленський і перша леді Олена Зеленська провели зустріч з герцогом і герцогинею Кембриджськими.

За даними британських ЗМІ, принц Вільям і Кейт Міддлтон прийняли Зеленських у тронному залі Букінгемського палацу від імені королеви Великобританії Єлизавети, і це була перша аудієнція світового лідера з початку карантину.

Також Офіс Президента видалив з офіційного сайту глави держави інформацію про запрошення Зеленським їх королівських високостей в Україні.

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