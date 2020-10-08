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08 жовтня 2020, четвер, 14:19 9
Вибори 2020-10-08T15:30:02+03:00
Українські Новини
Більше половини українців прийдуть на вибори, навіть якщо ситуація з коронавірусом загостриться

Більше половини українців прийдуть на вибори, навіть якщо ситуація з коронавірусом загостриться

Ольга Фандорина
вибори мера, Місцеві вибори-2020, кандидати на місцеві вибори
Урни. Фото: .facebook/cn.opora
Урни. Фото: .facebook/cn.opora

55% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", планують брати участь в місцевих виборах, призначених на 25 жовтня, навіть в разі загострення ситуації з коронавірусом.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентам ставили питання, чи планують вони брати участь в місцевих виборах, призначених на 25 жовтня, в разі загострення ситуації з коронавірусом в їхньому населеному пункті.

46% підтвердили готовність взяти участь у виборах, 9% - можливо прийдуть на дільниці, 21% - малоймовірно, 24% не змогли відповісти.

На питання про те, чи візьмуть участь в місцевих виборах 25 жовтня без застереження ситуації з коронавірусом 58% респондентів відповіли, що обов'язково візьмуть участь, ще 8% - можливо візьмуть участь, 13% - малоймовірно, 21% вагалися з відповіддю.

Також повідомляється, що 81% опитаних відзначили, що вони приймають рішення самостійно, вибираючи, за кого голосувати на місцевих виборах.Наряду з цим, 15% - частіше радяться з близькими та родичами. Опитування проводилося 4-7 жовтня серед 5 тис. повнолітніх респондентів на підконтрольній території методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 1,4%.

4 жовтня затвердили форми протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування і результати виборов.

Попри зростання захворюваності на коронавірус, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляє, що питання про перенесення місцевих виборів через ситуацію з COVID-19 не обговорюється.

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