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  • Рожкова пояснила отримання догани від Ради НБУ спілкуванням зі ЗМІ
06 жовтня 2020, вівторок, 11:06 11
Економіка 2020-10-06T12:30:02+03:00
Українські Новини
Рожкова пояснила отримання догани від Ради НБУ спілкуванням зі ЗМІ

Рожкова пояснила отримання догани від Ради НБУ спілкуванням зі ЗМІ

Валерия Драгомирова
НБУ, Катерина Рожкова, Дмитро Сологуб
Катерина Рожкова. Фото: Facebook/НБУ
Катерина Рожкова. Фото: Facebook/НБУ

Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова пояснила, що отримала догану від Ради НБУ, тому що спілкувалася з засобами масової комунікації.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Питання: Чим саме ми з Дмитром Сологубом могли засмутити Раду Національного банку, за що отримали догану і недовіру? Варіанти відповідей: стабільний банківський сектор під час пандемії; зниження інфляції до цільового рівня; однозначні ставки за кредитами; прозорі комунікації. Якщо серйозно, тут є правильна відповідь - це наші з Дмитром комунікації. Однак не впевнена, це причина, або скоріше привід", - написала Рожкова.

Вона пояснила, що разом з Сологубом надали коментарі виданню KyivPost для публікації про Національний банк.

"Ми говорили, що незалежність НБУ - це про колегіальність. Що новій команді потрібно трохи часу, щоб спрацюватися. І все в такому дусі. Не вірите, що в 2020 році можуть оголошувати догану за спілкування із засобами масової інформації?! Я теж до кінця не вірила, що цензура дійшла до стін Національного банку. Але чому дивуватися, якщо рішення приймалося "вночі зухвало топором", - наголосила перша заступниця голови НБУ.

Як повідомляли Українські Новини, 5 жовтня Рада Національного банку оголосив догану першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій і заступнику голови Дмитру Сологубу за порушення розпорядчих актів Нацбанку.

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