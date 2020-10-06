Рожкова пояснила отримання догани від Ради НБУ спілкуванням зі ЗМІ

Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова пояснила, що отримала догану від Ради НБУ , тому що спілкувалася з засобами масової комунікації.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Питання: Чим саме ми з Дмитром Сологубом могли засмутити Раду Національного банку, за що отримали догану і недовіру? Варіанти відповідей: стабільний банківський сектор під час пандемії; зниження інфляції до цільового рівня; однозначні ставки за кредитами; прозорі комунікації. Якщо серйозно, тут є правильна відповідь - це наші з Дмитром комунікації. Однак не впевнена, це причина, або скоріше привід", - написала Рожкова.

Вона пояснила, що разом з Сологубом надали коментарі виданню KyivPost для публікації про Національний банк.

"Ми говорили, що незалежність НБУ - це про колегіальність. Що новій команді потрібно трохи часу, щоб спрацюватися. І все в такому дусі. Не вірите, що в 2020 році можуть оголошувати догану за спілкування із засобами масової інформації?! Я теж до кінця не вірила, що цензура дійшла до стін Національного банку. Але чому дивуватися, якщо рішення приймалося "вночі зухвало топором", - наголосила перша заступниця голови НБУ.

Як повідомляли Українські Новини, 5 жовтня Рада Національного банку оголосив догану першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій і заступнику голови Дмитру Сологубу за порушення розпорядчих актів Нацбанку.

Раніше Данилишин натякнув Рожковій на необхідність подати у відставку.

3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови НБУ.

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