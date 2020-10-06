підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Член ради НБУ Шапран натякнув, що Рожкову і Сологуба "в лихі 90-і" вбили б
06 жовтня 2020, вівторок, 13:45 12
Економіка 2020-10-06T15:00:02+03:00
Українські Новини
Член ради НБУ Шапран натякнув, що Рожкову і Сологуба "в лихі 90-і" вбили б

Член ради НБУ Шапран натякнув, що Рожкову і Сологуба "в лихі 90-і" вбили б

Валерия Драгомирова
НБУ, Катерина Рожкова, Віталій Шапран
Віталій Шапран. Фото: Facebook/Віталій Шапран
Віталій Шапран. Фото: Facebook/Віталій Шапран

Член ради Національного банку Віталій Шапран натякнув першому заступнику глави НБУ Катерині Рожкової та заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу про можливу фізичну розправу з ними в 90-і роки через відмову добровільно звільнитися.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Додатково можу поділитися своїми цікавими спостереженнями. Якби на рішення Ради НБУ хоча б на 10% впливав хтось з олігархів, просто вже звільнили б усіх старих членів правління і набрали нових. А так, я в захваті від значного прогресу, якій зараз спостерігається в системі корпоративного управління НБУ і в Україні в цілому. В лихих 90-х роках деяких членів правління просто зустріли б в під'їзді власного будинку (згадайте історію пана Гетьмана) ", - написав Шапран.

При цьому він додав, що за часів експрезидентів України Віктора Ющенка, а потім і Віктора Януковича членів правління НБУ могли б звільнити "в кращих рейдерських традиціях".

"А в наш час з ними поводяться більш толерантно і педагогічно, сподіваючись на зміни. Так, сподіваюся, років через 10-15 ми заживемо і з кращими європейськими стандартами, коли при зміні команди "незгодні" йдуть у відставку, а не залишаються займатися саботажем і іншими неприємними речами зсередини ", - додав Шапран.

Пост Шапрана. Скриншот: FacebookПост Шапрана. Скріншот: Facebook

Як повідомляли Українські Новини, раніше Рада НБУ оголосила догану першому заступнику голови НБУ Катерині Рожкової та заступник голови Дмитру Сологубу за порушення розпорядчих актів Нацбанку.

Перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова пояснила, що отримала догану від Ради НБУ, тому що спілкувалася зі ЗМІ.

Більше новин про: НБУ Катерина Рожкова Віталій Шапран

Для мене це просто готель, зараз ми з дружиною шукаємо нове місце, – Зеленський про резиденцію в Конча-Заспі
ДСНС ліквідувала 8 осередків пожежі в Луганській області, 2 - локалізувала
Новини
У Київській області зростає кількість нових випадків зараження на COVID-19 15:00
Чиновник, замішаний в схемах з будівельними тендерами за Порошенка, збирається освоїти сотні мільйонів вже при Зеленському, - ЗМІ 14:59
Єрмак та Порошенко змовилися за спиною Зеленського, – Деркач 14:58
НАБУ відмовилося розслідувати можливе хабарництво суддів КС і Верховного Суду 14:52
Конкуренція на ринку сприятиме підвищенню рівня послуг для споживачів 14:45
більше новин
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
Києву треба не wow-ефекти, а серйозні інфраструктурні рішення, — Олексій Кучеренко 18:39
Володимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Під Києвом помер директор школи, в якій приховували наявність коронавірусу у вчителів 20:42
Партія "За майбутнє" вимагає відставки Степанова 10:29
На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ 12:27
більше новин
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
До початку опалювального сезону менш ніж місяць: як правильно оформити субсидію 05:20
Електоральні орієнтації населення Одеської області та міста Одеси 10:37 Прес-реліз
Кількість летальних випадків від коронавірусу зросла майже втричі за добу 09:26
В Україні активних зафіксовано 124,5 тисяч активних хворих на коронавірус 09:26 Інфографіка
більше новин
У Києві зафіксували понад 25 тис. випадків коронавірусу з початку пандемії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok