Член ради НБУ Шапран натякнув, що Рожкову і Сологуба "в лихі 90-і" вбили б

Член ради Національного банку Віталій Шапран натякнув першому заступнику глави НБУ Катерині Рожкової та заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу про можливу фізичну розправу з ними в 90-і роки через відмову добровільно звільнитися.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Додатково можу поділитися своїми цікавими спостереженнями. Якби на рішення Ради НБУ хоча б на 10% впливав хтось з олігархів, просто вже звільнили б усіх старих членів правління і набрали нових. А так, я в захваті від значного прогресу, якій зараз спостерігається в системі корпоративного управління НБУ і в Україні в цілому. В лихих 90-х роках деяких членів правління просто зустріли б в під'їзді власного будинку (згадайте історію пана Гетьмана) ", - написав Шапран.

При цьому він додав, що за часів експрезидентів України Віктора Ющенка, а потім і Віктора Януковича членів правління НБУ могли б звільнити "в кращих рейдерських традиціях".

"А в наш час з ними поводяться більш толерантно і педагогічно, сподіваючись на зміни. Так, сподіваюся, років через 10-15 ми заживемо і з кращими європейськими стандартами, коли при зміні команди "незгодні" йдуть у відставку, а не залишаються займатися саботажем і іншими неприємними речами зсередини ", - додав Шапран.

Пост Шапрана. Скріншот: Facebook

Як повідомляли Українські Новини, раніше Рада НБУ оголосила догану першому заступнику голови НБУ Катерині Рожкової та заступник голови Дмитру Сологубу за порушення розпорядчих актів Нацбанку.

Перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова пояснила, що отримала догану від Ради НБУ, тому що спілкувалася зі ЗМІ.

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