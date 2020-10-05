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05 жовтня 2020, понеділок, 17:53 11
Економіка 2020-10-05T18:30:02+03:00
Українські Новини
Рада Нацбанку висловила недовіру Рожковій і Сологубу

Рада Нацбанку висловила недовіру Рожковій і Сологубу

Елена Новикова
НБУ, Нацбанк, Катерина Рожкова, недовіра, Догана, Дмитро Сологуб
Нацбанк. Фото: НБУ
Нацбанк. Фото: НБУ

Тоді як раніше Рада призначила членом ради Нацбанку Горбаля, рада Національного банку оголосила догану першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій і заступнику голови Дмитру Сологубу за порушення розпорядчих актів Нацбанку. 

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Зазначається, що 2 жовтня відбулося засідання ради Національного банку, на якому було розглянуто низку організаційних, фінансових та кадрових питань.

"Рада на засіданні розглянула низку організаційних і кадрових питань, зокрема за порушення розпорядчих актів Нацбанку, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників рада вирішила оголосити догану першому заступнику голови Катерині Рожковій і заступнику голови Дмитру Сологубу, висловити їм недовіру", — йдеться в повідомленні.

Також під час засідання рада підтвердила повноваження члена ради Василя Горбаля. 

Рада констатувала, що критичних порушень, які могли б негативно вплинути на виконання основних функцій НБУ, не виявлено.

Також відсутні суттєві недоліки, які ставлять під сумнів вірогідність і цілісність фінансової звітності.

"Аудиторськими перевірками, здійсненими в рамках співпраці з МВФ, підтверджено правильність розрахунку монетарних показників НБУ "монетарна база", "чисті міжнародні резерви", "чисті внутрішні активи" станом на 1 січня 2020 1 квітня 2020 і на 1 липня 2020", - сказано в ньому.

Серед іншого, рада рекомендувала правлінню: посилити виконавську дисципліну та відповідальність працівників Нацбанку за дотриманням законодавства України та розпорядчих актів НБУ з метою забезпечення ефективної системи внутрішнього контролю та управління ризиками, а також посилити контроль при прийнятті рішень щодо застосування заходів впливу до банківських установ, зокрема у сфері фінмоніторингу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше глава ради Національного банку України Богдан Данилишин закликав Катерину Рожкову і Дмитра Сологуба не триматися за посади.

Раніше начальник управління фінансових і операційних ризиків НБУ Надія Мешенко подала у відставку.

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Рада Нацбанку висловила недовіру Рожковій і Сологубу
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