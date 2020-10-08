За 9 місяців Україна скоротила експорт продукції на 5,6%

Тоді як взимку Україна може почати експорт газу в Європу, у січні-вересні 2020 року Україна скоротила експорт продукції на 5,6%, або на 2,1 млрд доларів, до 35,1 млрд доларів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року,

Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби, передають Українські Новини.

Згідно з ним, основними покупцями української продукції за вказаний період були Китай - на 4,8 млрд доларів, Польща — на 2,3 млрд доларів, Росія — 2 млрд доларів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів входять зернові культури (за 9 місяців поставлено на 6,8 млрд доларів), чорні метали (на 5,8 млрд доларів) і соняшникова олія (на 4 млрд доларів).

Водночас в січні-вересні 2020 року Україна скоротила імпорт продукції на 11,8%, або на 5,1 млрд доларів, до 38 млрд доларів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Таким чином, сальдо є від'ємним і становить 2,9 млрд доларів.

Найбільшими країнами-постачальниками продукції за цей період стали Китай (імпорт на 5,8 млрд доларів), Німеччина (3,7 млрд доларів) і Росія (3,4 млрд доларів).

Найбільше імпортували в Україну палива, нафти та продуктів її перегонки (на 5,7 млрд доларів), машин, обладнання та механічні пристрої (4,3 млрд доларів) і засобів наземного транспорту (3,8 млрд доларів).

Як повідомляли Українськi Новини, Мінекономіки хоче дозволити експорт коньячних купажів.

Раніше повідомлялося про те, що за 8 місяців експорт української агропродукції скоротився на 0,8%.

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