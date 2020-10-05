Україна може взимку почати експорт газу в Європу, - "Укртрансгаз"

Оператор газових сховищ компанія "Укртрансгаз" не виключає початку експорту газу з України до країн Європейського Союзу.

Про це йдеться у повідомленні "Укртрансгазу", передають Українські Новини.

"Не виключаємо, що в разі сприятливої ​​ситуації на європейському ринку Україна почне свій експорт газу до країн ЄС. У вітчизняних ПСГ на сьогодні достатньо запасів, щоб не тільки забезпечити теплом українців, а й отримати додатковий дохід від реалізації газу за кордоном", - сказав тимчасовий виконувач обов'язків генерального директора "Укртрансгазу" Сергій Перелома.

Також він підкреслив, що цьогоріч рівень наповнення українських газосховищ досягне найвищого рівня за останні десять років, що посприяє стабільному проходженню опалювального сезону 2020/21 років.

Тим часом, голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прогнозує повне заповнення підземних сховищ газу (ПСГ) до кінця жовтня.

Також Коболєв не виключає варіанту початку експорту газу до Європи взимку.

Україна збільшила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) станом на 3 жовтня на 77,9%, або на 12,316 млрд куб. м до 28,130 млрд куб. м з початку сезону закачування газу, який стартував 7 квітня .

Зазначених запасів газу на 36,7%, або на 7,546 млрд куб. м більше порівняно з запасами на аналогічну дату 2019 року (20,584 млрд куб. м).

Як повідомляли Українські Новини, ціни на газ в жовтні зміняться. Які тарифи пропонують українцям.

З 1 серпня в Україні припинило дію положення про накладення спеціальних обов'язків (ПСО) на Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" з продажу газу населенню і запущений ринок газу для побутових споживачів.

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