Мінекономіки хоче дозволити експорт коньячних купажів

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства ініціює дозвіл експорту коньячних купажів, тоді як 7 українським компаніям дозволили експортувати мед в Саудівську Аравію.

Відповідний проєкт наказу опублікований на сайті міністерства, передають Українські Новини.

Згідно з ним, відвантаження купажів коньяків України на інші підприємства для їх подальшого розливу в споживчу тару забороняється, однак міністерство хоче дозволити їх експорт.

Крім того, пропонується дозволити суб'єктам господарювання самостійно визначати термін перегонки коньячних виноматеріалів.

Зазначається, що сучасні технічні умови дозволяють зберігати виноматеріали коньячні належної якості відповідно до ДСТУ, тому при наявності обладнання, що забезпечує якість продукції, підприємство повинно саме визначати термін перегонки без його обмеження до 1 квітня або до 1 липня, наступного за врожаєм винограду року.

Згідно з пояснювальною запискою, наказ розроблено у відповідь на звернення виробників коньяків України і з метою підтримки вітчизняного виробника.

Як повідомляли Українські Новини, за 8 місяців експорт української агропродукції скоротився майже на 1%.

Україна встановила рекорд з експорту соняшникової олії в 2019/2020.

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