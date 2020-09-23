підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.75 33.35
˟
23 вересня 2020, середа, 11:29 8
Економіка 2020-09-23T12:00:02+03:00
Українські Новини
За 8 місяців експорт української агропродукції скоротився на 0,8%

За 8 місяців експорт української агропродукції скоротився на 0,8%

Елена Новикова
Продукти харчування, Експорт, Сільське господарство, агропродукція
Експорт. Фото: pixabay.com
Експорт. Фото: pixabay.com

У січні-серпні 2020 року експорт української продукції агропромислового комплексу скоротився на 0,8%, або на 0,1 млрд доларів до 13,7 млрд доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як фермери хочуть вирощувати в Україні в три рази більше лохини.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", передають Українські Новини.

"За січень-серпень 2020 експорт продукції АПК становив 13,7 млрд доларів, що на 0,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року", — сказано в ньому.

Зазначається, що в структурі експорту зросли поставки соняшникової олії на 619,6 млн доларів (+22%), пшениці - на 173,7 млн ​​доларів (+6%), ячменю - на 149,5 млн доларів (+37%).

При цьому за вказаний період скоротився експорт кукурудзи на 436,4 млн доларів (-15%), соєвих бобів - на 302 млн доларів (-54%), насіння - на 459 млн доларів (-30%).

Водночас за 8 місяців 2020 року імпорт збільшився на 15% до близько 4 млрд доларів  порівняно з січнем-серпнем минулого року.

Зокрема, Україна наростила імпорт сирів на 71,6 млн доларів (в 2 рази), тютюну - на 43,2 млн доларів (+42%) і картоплі - на 42,8 млн доларів (в 6 разів).

Разом з тим скоротився імпорт насіння соняшнику на 22,9 млн доларів (-12%), кукурудзи - на 15,7 млн ​​доларів (-15%) і замороженої риби - на 15,1 млн доларів (-7%).

Таким чином, зовнішньоторговельний баланс агропродовольчої продукції становив 9,7 млрд доларів, що свідчить про те, що Україна залишається нетто-експортером цієї продукції.

Як повідомляли Українські Новини, за даними УКАБ, в січні-березні 2020 року Україна збільшила експорт агропродукції на 6% до 5,7 млрд доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У 2019 експорт української продукції агропромислового комплексу зріс на 19% до 22,2 млрд доларів порівняно з 2018 роком.

Також Україна збільшила експорт свинини на 31% з початку 2020.

Крім того, Україна встановила рекорд з експорту соняшникової олії у 2019/2020.

Більше новин про: Продукти харчування Експорт Сільське господарство агропродукція

Депутати не обґрунтували необхідність знизити став...
Продукти в кінці літа подешевшали: що буде з цінам...
Україна не поб'є рекорд врожаю зерна в найближчі р...
Україна посіла друге місце за темпами зростання ек...
В Україні 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу і 63 смерті за добу
За півроку "Нафтогаз" отримав збитки 11,5 млрд гривень
Новини
Під Київрадою відбувся черговий "фейковий" мітинг проти забудовників, - активістка 11:49
Суддям Окружного адмінсуду погрожують розправою через дивізії СС "Галичина", — ЗМІ 11:47
Рубль просів у обмінниках Києва. Курс російської нацвалюти на 23 вересня 11:30
За 8 місяців експорт української агропродукції скоротився на 0,8% 11:29
В Україні за добу зробили понад 45 тисяч тестів на коронавірус 11:15
більше новин
Замість рідної "Свободи" - чужа "Перемога"? Ігор Мірошниченко шукає будь-які варіанти залишитися в Київраді, - ЗМІ 12:47
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23
В Україні вперше провели змагання зі збирання сміття 13:59
"Бурісма" програла суд та визнала, що давала хабар Байдену 12:45 Документ
Здивований тим, що в Україні нікого не хвилює занепад підприємства, - китайський інвестор "Мотор Січі" 09:30
більше новин
Українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих 08:30
Україна стала другою в Європі за смертністю від коронавірусу за добу 15:19
Киянам радять не виходити з дому через задимлення в місті. Як вберегти себе 12:27
В українському підручнику для початкових класів зазначено, що Київ був заснований в XIX столітті 19:01
Смертність від коронавірусу в Україні за добу зросла майже в 2,5 раза 09:48 Інфографіка
більше новин
Сьогодні 196-й день карантину, до його закінчення залишилося 39 днів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok