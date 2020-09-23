За 8 місяців експорт української агропродукції скоротився на 0,8%

У січні-серпні 2020 року експорт української продукції агропромислового комплексу скоротився на 0,8%, або на 0,1 млрд доларів до 13,7 млрд доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як фермери хочуть вирощувати в Україні в три рази більше лохини.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", передають Українські Новини.

"За січень-серпень 2020 експорт продукції АПК становив 13,7 млрд доларів, що на 0,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року", — сказано в ньому.

Зазначається, що в структурі експорту зросли поставки соняшникової олії на 619,6 млн доларів (+22%), пшениці - на 173,7 млн ​​доларів (+6%), ячменю - на 149,5 млн доларів (+37%).

При цьому за вказаний період скоротився експорт кукурудзи на 436,4 млн доларів (-15%), соєвих бобів - на 302 млн доларів (-54%), насіння - на 459 млн доларів (-30%).

Водночас за 8 місяців 2020 року імпорт збільшився на 15% до близько 4 млрд доларів порівняно з січнем-серпнем минулого року.

Зокрема, Україна наростила імпорт сирів на 71,6 млн доларів (в 2 рази), тютюну - на 43,2 млн доларів (+42%) і картоплі - на 42,8 млн доларів (в 6 разів).

Разом з тим скоротився імпорт насіння соняшнику на 22,9 млн доларів (-12%), кукурудзи - на 15,7 млн ​​доларів (-15%) і замороженої риби - на 15,1 млн доларів (-7%).

Таким чином, зовнішньоторговельний баланс агропродовольчої продукції становив 9,7 млрд доларів, що свідчить про те, що Україна залишається нетто-експортером цієї продукції.

Як повідомляли Українські Новини, за даними УКАБ, в січні-березні 2020 року Україна збільшила експорт агропродукції на 6% до 5,7 млрд доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У 2019 експорт української продукції агропромислового комплексу зріс на 19% до 22,2 млрд доларів порівняно з 2018 роком.

Також Україна збільшила експорт свинини на 31% з початку 2020.

Крім того, Україна встановила рекорд з експорту соняшникової олії у 2019/2020.

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