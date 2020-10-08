Тепла ніч у Києві — новий температурний рекорд

Ніч на четвер, 8 жовтня, в Києві відзначилася не тільки сильним туманом, який різко опустився на місто, а й, як і попередня, виявилася найтеплішою за всю історію спостережень. Вперше з 1881 року температура не опустилася нижче 15,1 градуса тепла.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними синоптиків, попереднє рекордне значення 13,6 градуса 1893 року перевищено на 1,5 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, також вчора через сильну негоду, дощу і вітру в Києві вчора сталося 137 ДТП.

Крім того, 7 жовтня в Києві випала рекордна кількість опадів - 39 мм, що на 11 мм більше ніж у 1905 році.

У середу в більшість областей України прийшли дощі і сильний вітер. Так, через грозу в Києві без світла залишився мікрорайон Відрадний, що в Солом'янському районі.

Також синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів.

Також взимку 2020-2021 в Україні очікується тепла погода з нетривалими періодами морозів.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини