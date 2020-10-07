підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
07 жовтня 2020, середа, 21:57 4
Суспільство 2020-10-07T22:32:10+03:00
Українські Новини
Завтра Київ накриє сильний туман - синоптики попередили про "жовтий" рівень небезпеки

Завтра Київ накриє сильний туман - синоптики попередили про "жовтий" рівень небезпеки

Ольга Фандорина
Туман, Київ, Туман в Києві, жовтий рівень

Ввечері 7 жовтня, а також у четвер вранці, 8 жовтня, погода значно погіршиться у той час, як на Україну йде атмосферний фронт з дощами та похолоданням. У столиці очікується сильний туман. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Туман накриє столицю в найближчу годину, з утриманням вночі та вранці 8 жовтня. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Фахівці рекомендують водіям знизити швидкість руху, використовувати протитуманні фари разом з ближнім світлом, дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями та уникати різких маневрів. Також рекомендується при зупинці включати аварійну світлову сигналізацію.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозують жовтень різноманітним в плані погоди – Загалом почнеться він тижнем "бабиного літа", а закінчиться зимовими снігопадами.

Тим часом за прогнозом погоди на зиму 2020-2021 в Україні синоптики обіцяють теплу погоду з нетривалими періодами морозів. Водночас за прогнозом на грудень, в перший місяць зими протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки

Більше новин про: Туман Київ Туман в Києві жовтий рівень

Київ на початку робочого тижня оповив густий туман...
У Києві захворюваність на коронавірус знову наближ...
В Україні очікується туман і дощі: синоптики попер...
Рятувальники попередили про "жовтий" рівень небезп...
Керівництво "Нафтогазу" не зможе розраховувати на премії при збитках за підсумком року, про штрафи поки не говорять
У Києві захворюваність на коронавірус знову наближається до 400 випадків на добу
Новини
У Києві на карантин закриті вже 4 школи. На "дистанційці" вже більше 400 класів 22:28
На Харківщині через випадки COVID-19 на карантин закрили медичний коледж 22:22
Завтра Київ накриє сильний туман - синоптики попередили про "жовтий" рівень небезпеки 21:57
Олег Синегубов. Скриншот видео
Скільки треба смертей, щоб визнати неправоту? – Синєгубов звернувся до опонентів 21:19
Раді порадили обмежити зарплати держчиновників і керівників держпідприємств 10 "мінімалки" 21:17
більше новин
Дощову каналізацію Вінниці треба негайно модернізувати, – Кудлаєнко 19:47
Влада має забезпечити гідні умови медикам, а киянам – доступні та якісні медпослуги, – Шлапак 16:21
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ 12:27
До Дня захисника України націоналісти проведуть марш у Києві та висунуть вимоги владі 12:01
більше новин
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
До початку опалювального сезону менш ніж місяць: як правильно оформити субсидію 05:20
На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ 12:27
Кількість летальних випадків від коронавірусу зросла майже втричі за добу 09:26
У Києві осінні канікули відбудуться раніше, ніж планувалося. Фото: vv-hotel.com
У школах Києва вирішили перенести осінні канікули, - ЗМІ 16:40
більше новин
У хворого на коронавірус Порошенка погіршився стан здоров'я
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok