Завтра Київ накриє сильний туман - синоптики попередили про "жовтий" рівень небезпеки

Ввечері 7 жовтня, а також у четвер вранці, 8 жовтня, погода значно погіршиться у той час, як на Україну йде атмосферний фронт з дощами та похолоданням . У столиці очікується сильний туман. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Туман накриє столицю в найближчу годину, з утриманням вночі та вранці 8 жовтня. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Фахівці рекомендують водіям знизити швидкість руху, використовувати протитуманні фари разом з ближнім світлом, дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями та уникати різких маневрів. Також рекомендується при зупинці включати аварійну світлову сигналізацію.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозують жовтень різноманітним в плані погоди – Загалом почнеться він тижнем "бабиного літа", а закінчиться зимовими снігопадами.

Тим часом за прогнозом погоди на зиму 2020-2021 в Україні синоптики обіцяють теплу погоду з нетривалими періодами морозів. Водночас за прогнозом на грудень, в перший місяць зими протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки

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