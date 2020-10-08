Через сильну негоду, дощ і вітер в Києві вчора сталося 137 ДТП

Патрульні Києва з а минулу добу, 7 жовтня, оформили 137 дорожньо-транспортних пригод - в основному, вони сталися через погані погодні умови, які призвели до поганої видимості на дорогах. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрульна поліція закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними, не порушувати ПДР і враховувати погодні умови.

Як повідомляли Українські Новини, в середу в більшість областей України прийшли дощі і сильний вітер. Так, через грозу в Києві без світла залишився мікрорайон Відрадний, що в Солом'янському районі.

Синоптики прогнозують, що перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні. З 26-27 жовтня температура знизиться до нуля, зарядять все посилюються дощі. Вони принесуть нам холод, а 29-31 жовтня очікуються навіть нічні морози до -3-5 градусів.

Також взимку 2020-2021 в Україні очікується тепла погода, синоптики прогнозують нетривалі періоди морозів.



Тим часом директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, яка погода чекає українців восени-2020.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини