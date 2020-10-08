підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
08 жовтня 2020, четвер, 11:03 17
Суспільство 2020-10-08T12:30:03+03:00
Українські Новини
Через сильну негоду, дощ і вітер в Києві вчора сталося 137 ДТП

Через сильну негоду, дощ і вітер в Києві вчора сталося 137 ДТП

Ольга Фандорина
ДТП, Негода, Аварії
ДТП. Фото: Патрульна поліція
ДТП. Фото: Патрульна поліція

Патрульні Києва за минулу добу, 7 жовтня, оформили 137 дорожньо-транспортних пригод - в основному, вони сталися через погані погодні умови, які призвели до поганої видимості на дорогах. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрульна поліція закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними, не порушувати ПДР і враховувати погодні умови.

Як повідомляли Українські Новини, в середу  в більшість областей України прийшли дощі і сильний вітер. Так, через грозу в Києві без світла залишився мікрорайон Відрадний, що в Солом'янському районі. 

Синоптики прогнозують, що перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні. З 26-27 жовтня температура знизиться до нуля, зарядять все посилюються дощі. Вони принесуть нам холод, а 29-31 жовтня очікуються навіть нічні морози до -3-5 градусів.

Також взимку 2020-2021 в Україні очікується тепла погода, синоптики прогнозують нетривалі періоди морозів


Тим часом директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, яка погода чекає українців восени-2020

Більше новин про: ДТП Негода Аварії

У Києві зростає кількість нових випадків зараження COVID-19. В якому районі найбільше хворих
Рятувальники ліквідували всі осередки пожеж в Луганській області
Новини
МОЗ збільшило кількість тестів на коронавірус 12:07
У МОЗ готові створити тимчасові госпіталі для хворих на коронавірус 12:03
Створено Єдиний сервіс 104.ua для обслуговування споживачів газу по всій Україні 11:43
Рубль раптово подешевшав в обмінниках Києва 11:38
Тепла ніч у Києві — новий температурний рекорд 11:32
більше новин
Дощову каналізацію Вінниці треба негайно модернізувати, – Кудлаєнко 19:47
Ховали в закритій труні. Рідні та близькі раптово померлого директора ліцею під Києвом спростували заяви чиновників райвно 12:19
Влада має забезпечити гідні умови медикам, а киянам – доступні та якісні медпослуги, – Шлапак 16:21
Нацкорпус вимагає від Генпрокурора відкрити кримінальне провадження за фактом чергової поїздки Медведчука до РФ 11:11
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
більше новин
Олексій Бусаєв: Єдине вікно та збільшення строку оренди приміщень потрібні мільйону київських підприємців 10:00 Прес-реліз
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
Партії УДАР, "Слуга народу" та "Батьківщина" вже домовилися про формування більшості у новій Київраді, - Лерос 10:41 Відео
У Києві осінні канікули відбудуться раніше, ніж планувалося. Фото: vv-hotel.com
У школах Києва вирішили перенести осінні канікули, - ЗМІ 16:40
Середня зарплата українців зменшилася. Що буде з заробітками до кінця року 05:35
більше новин
В Україні зареєстровано найбільше нових випадків коронавірусу за добу з початку пандемії — понад 5 тисяч
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok