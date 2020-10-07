Сьогодні Зеленський відвідає з офіційним візитом Великобританію

7-8 жовтня п резидент Володимир Зеленський відвідає Великобританію з офіційним візитом , під час якого підпише договір про вільну торгівлю після Brexit та проведе зустрічі з владою.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"7-8 жовтня Президент України Володимир Зеленський і Олена Зеленська відвідають з офіційним візитом Великобританію. В рамках візиту передбачена аудієнція президента Володимира Зеленського та Олени Зеленської з Їх Королівська Високість Герцогом і Герцогинею Кембриджськими (принцом Вільямом і Кейт Міддлтон)", - сказано в ньому.

Глава держави проведе переговори з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

"Відбудеться підписання українсько-британської угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство. Планується підписання низки інших двосторонніх документів про співробітництво в сфері оборони і фінансової підтримки двосторонніх проєктів", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський проведе зустрічі зі спікером палати общин парламенту Великобританії Ліндсі Хойлом і лордом-мером лондонського Сіті Вільямом Расселом.

Крім того, під час візиту президент відвідає Лондонську фондову біржу і зустрінеться з британськими інвесторами.

Як повідомляли Українськi Новини, недавно в Міноборони Великобританії назвали Україну "заднім двором Росії", але потім забрали свої слова назад.

У липні Зеленський призначив послом у Великобританії Вадима Пристайка - колишнього міністра закордонних справ.

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