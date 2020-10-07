подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Политика
  • Зеленский встретился с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон и договорился с Великобританией о поддержке ВМФ
07 октября 2020, среда, 20:20 2699
Политика 2020-10-07T20:20:31+03:00
Українські Новини
Зеленский встретился с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон и договорился с Великобританией о поддержке ВМФ

Зеленский встретился с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон и договорился с Великобританией о поддержке ВМФ

Ольга Фандорина
Великобритания, Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Владимир Зеленский
Встреча Зеленских с герцогом и герцогиней Кембриджскими (принцем Уильямом и Кейт Миддлтон). Фото: Офис президента
Встреча Зеленских с герцогом и герцогиней Кембриджскими (принцем Уильямом и Кейт Миддлтон). Фото: Офис президента

В ходе официального визита Президента Владимира Зеленского в Великобританию запланировано подписать меморандум о развитии Военно-морского флота Украины на 1,25 млрд фунтов.

Об этом глава государства сообщил в видеокомментарии, передают Українськi Новини.

"Подпишем важное историческое соглашение о стратегическом партнерстве и о торговле между нашими странами, которое дает возможность продолжить соглашение о зоне свободной торговли между нашими странами и расширить его после того, как Великобритания выйдет из Европейского Союза. Второй вопрос - это подписание меморандума относительно развития Военно-морского флота. Важный стратегический документ. Будем на военно-морской базе, подпишем этот меморандум на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов", - сказал он.

В свою очередь первая леди Елена Зеленская, по его словам, планирует подписать меморандум о появлении украиноязычных аудиогидов в музеях Великобритании.

Также Президент сообщил, что одним из приоритетных вопросов на встрече с королевской семьей будет развитие инфраструктуры для психологической реабилитации ветеранов.

Букингемский дворец и Офис Президента уже обнародовали фотографии со встречи Зеленских с герцогом и герцогиней Кембриджскими (принцем Уильямом и Кейт Миддлтон).

В то же время о деталях переговоров пока не сообщалось.

Как сообщали Українськi Новини, 1,25 миллиарда фунтов стерлингов, которые Лондон планирует предоставить на развитие Военно-морского флота (ВМФ) Украины, являются кредитными средствами, которые Киев должен будет отдать за 10 лет. На эти деньги планируется построить 8 ракетных катеров, причем часть из этих средств освоят в Великобритании.

Больше новостей о: Великобритания Принц Уильям Кейт Миддлтон Владимир Зеленский

Руководство "Нефтегаза" не сможет рассчитывать на премии при убытках по итогу года, о штрафах пока не говорят
На лечение одного больного коронавирусом в тяжелой форме требуется от 45 тыс. гривен, - Степанов
Новости
Зеленский встретился с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон и договорился с Великобританией о поддержке ВМФ 20:20
В Амстердаме мужчина покусал и избил водителя автобуса за требование одеть маску, — СМИ 20:12
ГБР проверит Богуслаева на причастность к гибели украинских курсантов-летчиков 20:07
Падение АН-26. Расследование выяснило, почему у самолета отказал левый двигатель 19:45
Преемником Патона в Национальной академии наук стал 69-летний академик 19:43
больше новостей
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
Начался сезонный рост доллара. Эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года 05:50
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
Украинским воспитателям дважды повысят зарплаты: когда и на сколько 05:45 Инфографика
больше новостей
Во вмешательстве Байдена в деятельность Шокина нет уголовного преступления, — Нацполиция 21:04
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
НАБУ отказалось расследовать возможное взяточничество судей КС и Верховного Суда 14:52
Антон Кучухидзе: о пропагандистской атаке против саммита ЕС-Украина 2020 года 06:00 Мнение
больше новостей
Порошенко стало хуже - двустороннее воспаление легких при коронавирусе
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok