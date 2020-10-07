Зеленский встретился с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон и договорился с Великобританией о поддержке ВМФ

Встреча Зеленских с герцогом и герцогиней Кембриджскими (принцем Уильямом и Кейт Миддлтон). Фото: Офис президента

Встреча Зеленских с герцогом и герцогиней Кембриджскими (принцем Уильямом и Кейт Миддлтон). Фото: Офис президента

В ходе официального визита Президента Владимира Зеленского в Великобританию запланировано подписать меморандум о развитии Военно-морского флота Украины на 1,25 млрд фунтов.

Об этом глава государства сообщил в видеокомментарии, передают Українськi Новини.

"Подпишем важное историческое соглашение о стратегическом партнерстве и о торговле между нашими странами, которое дает возможность продолжить соглашение о зоне свободной торговли между нашими странами и расширить его после того, как Великобритания выйдет из Европейского Союза. Второй вопрос - это подписание меморандума относительно развития Военно-морского флота. Важный стратегический документ. Будем на военно-морской базе, подпишем этот меморандум на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов", - сказал он.

В свою очередь первая леди Елена Зеленская, по его словам, планирует подписать меморандум о появлении украиноязычных аудиогидов в музеях Великобритании.

Также Президент сообщил, что одним из приоритетных вопросов на встрече с королевской семьей будет развитие инфраструктуры для психологической реабилитации ветеранов.

Букингемский дворец и Офис Президента уже обнародовали фотографии со встречи Зеленских с герцогом и герцогиней Кембриджскими (принцем Уильямом и Кейт Миддлтон).

В то же время о деталях переговоров пока не сообщалось.

Как сообщали Українськi Новини, 1,25 миллиарда фунтов стерлингов, которые Лондон планирует предоставить на развитие Военно-морского флота (ВМФ) Украины, являются кредитными средствами, которые Киев должен будет отдать за 10 лет. На эти деньги планируется построить 8 ракетных катеров, причем часть из этих средств освоят в Великобритании.

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