Підстав для підвищення комунальних тарифів поки що немає, — Мінрегіон

У Міністерстві розвитку громад і територій заявляють, що підстав для підвищення комунальних тарифів поки що немає. Однак є підстави для того, щоб змінити ставлення споживачів до енергоефективності своїх будинків.

Про це міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

З його слів, у Мінрегіоні допомагають громадянам платити менше, є програми для багатоквартирних будинків, де забезпечують 70% покриття витрат на термомодернізацію.

"Зараз немає підстав для підвищення комунальних тарифів. Точка. Їх немає", — сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, як зміняться тарифи на комуналку з приходом холодів.

Також Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" представила три тарифу на газ "Річний", "Квартальний" і "Місячний" для бізнесу і населення.

Крім того, що буде з цінами на газ після відкриття ринку для населення.

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