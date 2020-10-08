Підстав для підвищення комунальних тарифів поки що немає, — Мінрегіон

У Міністерстві розвитку громад і територій заявляють, що підстав для підвищення комунальних тарифів поки що немає. Однак є підстави для того, щоб змінити ставлення споживачів до енергоефективності своїх будинків. Про це міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов розповів в інтерв'ю РБК-Україна. З його слів, у Мінрегіоні допомагають громадянам платити менше, є програми для багатоквартирних будинків, де забезпечують 70% покриття витрат на термомодернізацію. "Зараз немає підстав для підвищення комунальних тарифів. Точка. Їх немає", — сказав він. Як повідомляли Українські Новини, як зміняться тарифи на комуналку з приходом холодів. Також Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" представила три тарифу на газ "Річний", "Квартальний" і "Місячний" для бізнесу і населення. Крім того, що буде з цінами на газ після відкриття ринку для населення.