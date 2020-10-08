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08 жовтня 2020, четвер, 10:32 5
Кабмін 2020-10-08T11:00:03+03:00
Українські Новини
Підстав для підвищення комунальних тарифів поки що немає, — Мінрегіон

Підстав для підвищення комунальних тарифів поки що немає, — Мінрегіон

Елена Новикова
Підвищення тарифів, тарифи на комуналку, Олексій Чернишов, Мінрегіон
Олексій Чернишов. Фото: Мінрегіон
Олексій Чернишов. Фото: Мінрегіон

У Міністерстві розвитку громад і територій заявляють, що підстав для підвищення комунальних тарифів поки що немає. Однак є підстави для того, щоб змінити ставлення споживачів до енергоефективності своїх будинків.

Про це міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

З його слів, у Мінрегіоні допомагають громадянам платити менше, є програми для багатоквартирних будинків, де забезпечують 70% покриття витрат на термомодернізацію.

"Зараз немає підстав для підвищення комунальних тарифів. Точка. Їх немає", — сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, як зміняться тарифи на комуналку з приходом холодів.

Також Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" представила три тарифу на газ "Річний", "Квартальний" і "Місячний" для бізнесу і населення.

Крім того, що буде з цінами на газ після відкриття ринку для населення.

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