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09 вересня 2020, середа, 12:31 23
Економіка 2020-09-09T13:30:36+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" подав три тарифи на газ для населення і бізнесу

"Нафтогаз" подав три тарифи на газ для населення і бізнесу

Анна Рудык
Газ, Нафтогаз, Ціни на газ
Тарифи на газ
Тарифи на газ

В той час, як Кабмін змінив механізм визначення ціни скрапленого газу для населення, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" представила тарифи "Річний", "Квартальний" і "Місячний" для бізнесу і населення.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Група "Нафтогаз" пропонує для бізнесу тарифи "Річний", "Квартальний" і "Місячний", які допомагають сформувати портфель закупівель і повністю задовольнити потреби в природному газі. Тарифи розроблені з урахуванням тарифного клієнта. Зокрема, тариф "Річний" краще підходить для газопостачальних компаній: врахування середнього профілю по п'ять років, прив'язка до щоденних котирувань газового хаба NCG, різні умови оплати (передоплата, післяплата, подекадно оплата)", - йдеться в ньому.

Зазначається, що з вересня 2020 тариф "Квартальний" буде доступний на четвертий квартал 2020 року і на перший квартал 2021 лотами до 150 тис. куб. м у рамках торгів на Українській енергетичній біржі (УЕБ).

Ціна газу фіксується в мить укладання угоди на біржі і не буде змінюватися весь квартал, а газ буде поставлятися рівними частинами протягом кварталу.

Своєю чергою тариф "Місячний" доступний у вигляді лота до 50 тис. куб. м на УЕБ, з фіксованою ціною протягом місяця.

Замовити газ у рамках тарифу "Місячний" можна з постачанням в поточному місяці, на місяць вперед і на два місяці вперед.

При цьому для побутових споживачів (населення) доступні два тарифи - "Місячний" і "Річний" від підприємства "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

Зазначається, що за умовами "Місячного" тарифу, ціна газу змінюється щомісяця, залежно від коливань ціни на ринку; оплата за спожитий газ відбувається в наступному місяці після постачання.

Своєю чергою, за умовами тарифу "Річний", ціна і розрахунковий обсяг споживання газу фіксується при укладенні договору.

У рамках тарифу "Річний" споживач щомісяця платить фіксовану суму за газ протягом року, а в разі, якщо використовує менше запланованого обсягу газу, в кінці року зекономлена сума повернеться на його рахунок.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні, починаючи з осені, газ подорожчає від 5,4 до 7 грн за кубометр.

Також ми писали, що буде з цінами на газ після відкриття ринку для населення.

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