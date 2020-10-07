Газ подорожчає, а опалення подешевшає. Як зміняться тарифи на комуналку з приходом холодів

В цьому році набирають чинності нові тарифи і правила розрахунку з постачальниками. Уже в жовтні починається новий опалювальний сезон, і українцям доведеться більше платити за комунальні послуги . Про те, як зміняться тарифи, розпитував експертів видання "Сегодня" .

Наскільки подорожчає газ

Із серпня 2020 року в Україні скасовано дію ПСО, і для населення почали діяти ринкові тарифи на газ. Встановлюють їх тепер самі постачальники раз на місяць. І в перший же місяць дії нових правил більшість постачальників підняла тарифи.

Наприклад, у "Нафтогазу" в серпні ціна на газ для побутових споживачів становила 3,24 грн за 1 кубометр (у тарифі "Місячний"), а у вересні зросла до 4,7 грн. Також ціни підняли облгази та інші постачальники, які тепер можуть постачати газ населенню.

Експерти вважають, що тариф на газ буде рости і далі.

Про це свідчить, зокрема, і тариф "Нафтогазу", який встановлюють на рік і який не буде ні підвищуватися, ні знижуватися, незважаючи на коливання цін на ринку.

Річний тариф дорожче за місячний і становить 5,24 грн за кубометр.

"Щоосені в Європі спостерігається сезонне зростання цін на газ. Відповідно, і в нас ціна газу до Нового року буде рости, незважаючи на те що Україна видобуває 14 млрд "кубів" власного газу. Тому споживачів, які сидять на прямих газових контрактах, – жителів сільської місцевості або багатоповерхівок з газовими колонками – очікує зростання вартості газу. Думаю, найближчим часом це буде ще 1 грн до наявної ринкової ціни за кубометр", – говорить радник голови КМДА з питань ЖКГ, голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Що пропонує ринок газу

Сьогодні у споживачів є можливість самим вибирати постачальника, орієнтуючись на його тарифи та інші умови договору. Додамо тільки, що споживачі, які отримують субсидію на газ, після зміни постачальника повинні проінформувати про це органи соцзахисту. Якщо цього не зробити, субсидію можуть розцінити як нараховану неправильно, і виплати грошей припинять.

"Тим, хто отримував субсидії в минулому році на опалювальний період, нині потрібно не забути подати документи на наступний опалювальний період, а то можна залишитися без субсидії. Відомості про постачальника газу потрібно подавати тільки тим, хто змінює постачальника. Це потрібно тому, що змінюється тариф, і це відіб'ється на розмірі субсидії, яку людина буде отримувати", – каже Олег Попенко.

У платіжних квитанціях, крім споживання газу, є ще один "газовий" рядок – за розподіл. Останній перегляд цих тарифів НКРЕКП зробила влітку нинішнього року. Поки про плани подальшої зміни цих тарифів не повідомлялося.

Що буде з тарифами на опалення і воду

Коли зростає ціна на газ, традиційно слідом за цим підвищуються тарифи на опалення і гарячу воду, оскільки паливний складник у них досить високий. І навіть у тарифі на холодну воду "газова" частка вельми істотна.

Однак у цьому році несподівано відбувається все навпаки.

Останнім часом один за одним регіони заявляють про зниження тарифів на тепло і гарячу воду для населення. Про це, наприклад, повідомляли з Харкова, Вінницькій області тощо.

Експерти пов'язують "аномалію" з наближенням місцевих виборів.

"З огляду на те, що тарифи на опалення і гарячу воду прив'язують до ціни на газ, формально у постачальників є підстави для підвищення тарифів. Але річ у тім, що в нас це питання пов'язане з політикою. Перед місцевими виборами підвищення тарифів у цьому році можуть і не проводити. Або, принаймні, відкласти це рішення до Нового року", – говорить економічний експерт Борис Кушнірук.

Олег Попенко такої самої думки. Однак називає й іншу причину, економічну, через яку тарифи на тепло і гаряче водопостачання не мають підвищуватися найближчим часом.

"Я не думаю, що в найближчий опалювальний сезон будуть підвищувати ціни на опалення і гарячу воду. Передовсім – з політичних міркувань. Близько 85% теплокомуненерго – це комунальні підприємства, а кожен з чинних мерів зацікавлений у тому, щоб на майбутніх місцевих виборах виборці проголосували за нього. Відповідно, зростання вартості опалення і гарячої води місцева влада не допустить. У невеликих населених пунктах місцеві ради не будуть за них голосувати, а у великих містах влада не буде подавати в НКРЕКП на підвищення тарифів. Але є й інша причина. Майже всі теплокомуненерго затверджували нинішні тарифи, коли вартість газу була 8-10 тис. грн за тисячу кубометрів. А сьогодні на українській енергетичній біржі ціна на газ становить менше ніж 5 тис. грн за 1 тис. куб. м. Тож навіть якщо газ буде дорожчати, однаково та ціна, яка закладена в тариф на гарячу воду і опалення, буде вище. За орієнтовними прогнозами, до кінця року газ подорожчає десь на 200 доларів за тисячу "кубів", тобто ціна буде нижче 6 тис. грн. І навіть на наступний рік я не бачив прогнозів зростання ціни на газ до 7-8 тис. грн за тисячу кубометрів", – каже Олег Попенко.

Чому дорожчають квартплата і вивезення сміття

Ці тарифи встановлює місцева влада, і в кожному регіоні вони різні. Однак чи є підстави нині для підвищення цих тарифів?

Експерти вважають, що подорожчання може відбутися. І пов'язано це з підвищенням мінімальної зарплати.

Зростання мінімалки з 4723 до 5000 грн у вересні цього року, звичайно, не вплине на тарифи.

Але коли зарплати виростуть до 6000 грн, – а це планується з 1 січня 2021 року, – в Україні можливе зростання і комунальних тарифів, в структурі яких значну частину становить зарплата виконавцям. Зокрема, тарифи на обслуговування будинку та на вивезення побутових відходів. Тим більше, що місцеві вибори на той час уже пройдуть, і "політичний фактор" не буде стримувати місцеву владу.

"Після збільшення мінімальної зарплати ці тарифи можуть зрости, і вони, швидше за все, зростуть. Адже у нас фактично немає справжнього ринку цих послуг. А саме ринок стимулює до здешевлення послуг", – говорить Борис Кушнірук.

Що буде із ціною на електрику

Ціни на світло для населення не підвищували вже чотири роки, і поки про плани змінити цей тариф не йшлося.

Водночас низькі ціни для населення компенсуються високими цінами для непобутових споживачів, їх періодично переглядають.

Наприклад:

якщо за освітлення свого житла українці платять 90 коп. за перші 100 квт·год і по 1,68 грн за наступні, то тариф для промисловості залежить від регіону та інших чинників і може бути вище за тариф для населення в кілька разів.

В уряді вже кілька років періодично говорять про зміну схем розрахунку, про зрівняння тарифів. Але далі цього справа поки не зрушила.

Українські Новини писали, що буде з цінами на газ після відкриття ринку для населення.

Крім того, в Україні починаючи з осені газ подорожчає від 5,4 до 7 грн за кубометр.

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