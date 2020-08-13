Можуть зрости до шокуючого рівня. Що буде з цінами на газ після відкриття ринку для населення

В останній місяць літа в Україні змінилися правила на ринку поставок газу для населення, "Нафтогаз" запропонував українцям кілька тарифів і підвищив ціни. Про те, чому тарифи зростають швидко, а знижуються повільно, пише "Сегодня".

Так, повідомляється, що експерти сумніваються, що тарифи на газ українських постачальників після скасування поставок за спеціальними зобов'язаннями (ПСО) дійсно стануть ринковими.

"У нас немає чіткої ринкової кореляції цін на газ для населення з світовими цінами. Припустимо, сьогодні ціна на газ на європейських хабах становить близько 50 євро за 1000 кубометрів. Якщо додати транспортні витрати, ПДВ, розподіл і тощо, отримаємо, що населення повинно платити не більше 2000 грн за кубометр газу, а тариф вище 3000 грн. Тобто зараз ціна на газ для населення щонайменше в півтора раза вища за ринковий рівень. Так відбувається тому, що у нас досі дуже багато штучних чинників ціноутворення на ринку. Як їх називають економісти, екстерналії, тобто, чинники, які не можуть бути мінімізовані за допомогою ринкових механізмів. Наприклад, у нас не працює Антимонопольний комітет, нема реальної ринкової інфраструктури тощо", – каже економічний експерт Олексій Кущ.

Ще менше реагують на зниження цін на газ т. зв. похідні тарифи – на гарячу воду, на опалення багатоквартирних будинків.

"Коли ціни становили 8 тис. грн за тисячу кубів і потрібно було провести тарифну шокову терапію, її зробили централізовано по всій країні. Підвищили тариф на газ, похідні тарифи – на гарячу воду, на опалення. Все зробили дуже швидко і централізовано. А коли ситуація кардинально змінилася, ціна газу на європейських хабах впала у чотири рази і можна було показати таке ж швидке зниження цін на газ і похідних тарифів, то все чомусь спустили на рівень органів місцевого самоврядування, і люди практично не побачили в платіжках істотного зниження тарифів на тепло і гарячу воду. Хоча в їхній структурі 60-70% – це ціна на газ", – пояснює Олексій Кущ.

За прогнозами експерта, під час відсутності ПСЗ якщо не найближчої зими, то через рік ціна на газ для населення зросте до такого рівня, що це може виявитися шоком для людей.

"У прогнозних показниках на 2021-2022 роки, які днями затвердив Кабмін, передбачається, що ціна на газ на європейських ринках зросте до 230-250 євро, а гривня девальвує до 29 з копійками за долар. Якщо перерахувати ціну на газ в гривнях, додати податки і транспортування, виходить, що ціна на газ для населення у разі такого зростання може становити 12 тис. грн. А гігакалорія тепла подорожчає приблизно до 3 тис. грн. Відповідно, опалення, скажімо, 2-кімнатної квартири коштуватиме мінімум 5 тис. грн", – прогнозує Олексій Кущ.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін змінив механізм визначення ціни скрапленого газу для населення.

Тим часом, газ в Україні будуть вимірювати в кіловат-годинах, а не кубометрах.

Як перекласти куби газу в кіловат-години: проста і зрозуміла інструкція.