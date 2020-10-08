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  • Дівам не варто займатися самолікуванням, а у Водоліїв буде конфліктний день, - гороскоп від Глоби
08 жовтня 2020, четвер, 08:30 4
Lifestyle 2020-10-08T08:45:03+03:00
Українські Новини
Дівам не варто займатися самолікуванням, а у Водоліїв буде конфліктний день, - гороскоп від Глоби

Дівам не варто займатися самолікуванням, а у Водоліїв буде конфліктний день, - гороскоп від Глоби

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп Фото: pixabay
Гороскоп Фото: pixabay

За гороскопом на четвер, 8 жовтня, в цей день можна буде завести корисні знайомства, які згодом допоможуть вирішити наболілі проблеми після того, як в середу важливо було не опускати руки і активно рухатися до своєї мети. Детальніше про астрологічний прогноз для представників всіх знаків зодіаку на сьогодні розповів астролог Павло Глоба.

Овен

Не встрявайте в суперечки з близькими - проявіть доброту і щедрість. Якщо важливих справ або відповідальної роботи на цей день не планували, займіться улюбленою хобі - енергії Овнів в цей день важливо знайти застосування.

Телець

Тим, кому в четвер доведеться працювати, може бути нелегко зосередитися. Це й не дивно, особливо, якщо Тельці вже перетруджують не перший день. Спробуйте відволіктися трохи на що-небудь прекрасне - це допоможе зосередитися.

Близнюки

У працьовитих Близнюків, за гороскопом на четвер, вдень не буде часу на відпочинок. Представникам цього знаку варто задіяти всю їх спритність, щоб впоратися із запланованим і отримати бажаний результат.

Рак

В цей день на Раків може навалитися чимала купа справ - ставитеся до них без поспіху і ретельно працюйте на результат.

Лев

Варто проявляти обережність зі здоров'ям і не перевантажувати себе дорогою, тому що це може мати не найкращі наслідки.

Діва

У цей день за гороскопом варто бути обережним зі своїм здоров'ям - уникайте підозрілих, важких продуктів і самолікування.

Терези 

Непоганим і досить плідним день буде для ділового співробітництва. Втім, рішення можуть даватися не так і легко.

Скорпіон

Скорпіонам в четвер буде притаманна неабияка балакучість. Можете скористатися цим в роботі - ймовірно, вдасться з легкістю провести важливу розмову, якого уникали.

Стрілець

У Стрільців у четвер вийде зробити більше, ніж було заплановано. Такий хід подій неабияк додасть представникам знака позитивної енергії. Фінансова сторона життя буде стабільною і спокійною. Також в цей день Стрільці зможуть зробити справжній трудовий подвиг.

Козеріг

У Козерогів в четвер буде багато сил. Сміливо беріться за справу - справи вдаватимуться добре. Старанна робота допоможе зміцнити статус представників цього знаку і поліпшити перспективи на збільшення прибутків.

Водолій

Водоліям в четвер слід обмежити спілкування через високу ймовірність конфліктів. Варто виключити зі свого лексикону все, що так чи інакше несе в собі негативне навантаження. Це стосується лайливих слів, негативних думок в сторону інших людей і вираження агресії.

Риби

Для Риб, які через надмірну заклопотаність роботою чи навчанням нехтували особистим життям, в четвер буде добра нагода виправити ситуацію. Поговоріть щиро з близькими людьми - є висока ймовірність того, що вони подарують представникам знаку заряд тепла і натхнення.

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