Ракам нужно избегать споров, а у Дев возможны семейные трудности, — гороскоп от Глобы на сегодня

В то время, как во вторник была возможность решить щекотливое дело, сегодня астролог советует не опускать руки и активно двигаться к своей цели. Подробнее о том, что ждет представителей всех знаков зодиака в среду, 7 октября, рассказал Павел Глоба.

Овен

Если Овны задумали важные дела, то им нужно постараться обойтись без посторонней помощи, или взять ответственность в принятии решений на себя. Прислушиваясь к мнению советчиков, представители знака начнут допускать ошибки. В сердечных делах ждите приятных сюрпризов.

Телец

Тельцы могут запутаться в своих отношениях с человеком, который вызывает симпатию. Держите свои слова и эмоции под контролем. На работе не спешите проявлять активность. Наступил период, когда представители знака будут теряться в догадках и мучиться сомнениями.

Близнецы

День подходит для активных действий, но от ошибок никто не застрахован. Трудности могут возникнуть из-за принятия поспешных решений, нежелания прислушиваться к чужому мнению и чрезмерной самонадеянности. Не исключены интриги со стороны недоброжелателей, поэтому ограничьте общение с малознакомыми людьми.

Рак

В среду либо сами Раки будут тянуть с решением вопросов, либо это будут делать окружающие. Постарайтесь не вступать в споры или дискуссии с людьми, которые выше по званию или положению. Лучше добиваться своего тихой сапой. Возможны новые романтические знакомства. Однако звезды советуют во всех ситуациях "включать голову".

Лев

Вряд ли этот день можно назвать судьбоносным. Не вмешивайтесь ни в какие конфликты, не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные детали. Постарайтесь сами разнообразить свое рабочее и свободное время. Полезно начать курс оздоровительных процедур, посетить косметический салон.

Дева

Не рассчитывайте на головокружительные успехи в профессиональной сфере. Даже если будете стараться изо всех сил, тогда либо не все получится, либо результат станут явно занижать. Семейные проблемы могут оказаться весьма серьезными, если вовремя не примете меры для их решения. Обратите внимание на отношения с детьми и старшими родственниками.

Весы

Следует сбавить обороты: не все дела можно решить с наскоку. Не беритесь за новые проекты, это пока не ко времени. В этот день Весам лучше не показывать окружающим, что у них плохое настроение. Звезды советуют постараться делать хорошую мину при плохой игре. А кроме того, направьте свою энергию не на выяснение отношений, а на созидательные цели.

Скорпион

Можно планировать дела, которые раньше вызывали опасения. Сейчас для них самое время, так как Скорпионы будут способны принять неожиданные решения. Новые знакомства заинтересуют и окажутся очень приятными. В обращении с деньгами нужно проявить осмотрительность: не следует брать в долг, а если уже должны кому-то, лучше поторопиться отдать.

Стрелец

Пора взяться за дела, которые были отложены на некоторое время. В решении профессиональных вопросов следует прислушиваться к советам более опытных коллег. Отношения с близкими людьми будут гармоничными, если покажете, что готовы идти на компромисс.

Козерог

Постарайтесь никого не привлекать к решению своих проблем. День располагает к гармоничным отношениям в семье. В личную жизнь стоит внести яркие краски. Удача может улыбнуться в любви, но только в том случае, если намерения Козерогов не имеют под собой корыстных целей.

Водолей

Хороший период для воплощения планов в жизнь. Будьте уверены в своей правоте. Люди, которые попытаются уговорить Водолеев изменить точку зрения, скорее всего, заблуждаются. Приятные сюрпризы могут ожидать в отношениях с любимым человеком.

Рыбы

Рыбы будут полны творческого энтузиазма и вдохновения. Многое из того, что наметили на этот день, удастся реализовать. Порадовать могут родные и друзья. Одиноким представителям данного знака будет предоставлен шанс встретить интересного человека, способного изменить вашу жизнь.

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