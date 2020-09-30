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30 вересня 2020, середа, 08:30 7
Lifestyle 2020-09-30T09:30:03+03:00
Українські Новини
Астрологи розповіли, яким знакам зодіаку дуже пощастить в жовтні-2020

Астрологи розповіли, яким знакам зодіаку дуже пощастить в жовтні-2020

Елена Новикова
Гороскоп, гороскоп на місяць, гороскоп на жовтень, гороскоп на жовтень 2020
Гороскоп на жовтень. Фото: pixabay
Гороскоп на жовтень. Фото: pixabay

За гороскопом на жовтень, Левам, Терезам, Скорпіонам і Козерогам цей період обіцяє удачу в усіх сферах життя у той час, як п'яти знакам зодіаку за гороскопом на місяць зірки готують серйозні зміни. Астрологи розповіли докладніше про те, що другий місяць осені принесе представникам цих знаків зодіаку.

Лев

Жовтень подарує Левам щедрий потік удачі і везіння. Тому зірки закликають цінувати обставини, що склалися і користуватися тими привілеями, якими обдарувала зодіакального представника доля. B лагідний термін Леви зможуть піднятися на кілька щаблів кар'єрної драбини. Якщо раніше виникали проблеми і перешкоди, то тепер зможете легко з ними впоратися. Реалізуються будь-які бажання і плани, тому варто чітко формулювати цілі. Близькі обов'язково підтримають і стануть моральною опорою.

Терези

За гороскопом на жовтень везіння зірки  гарантують Терезам. Якщо мрієте про краще життя, то доведеться скористатися шансом і заслужити це. Однак не все так просто. Представників цього знаку чекає проблема, яку вони мають вирішити. Якщо Терези впораються і не опустять руки, то за цим послідують вигідні бонуси, як на діловому терені, так і в особистому житті. Якщо ж розслабитеся і нічого не зробите, то все пройде повз. Kрім того, потрібно подбати про розширення соціальних зв'язків. Знайомтеся з впливовими людьми, які в майбутньому сприятимуть успіху.

Скорпіон

Жовтень - сприятливий місяць для Скорпіонів, які прагнуть до професійного розвитку і нових досягнень. Уже з перших днів місяця за гороскопом передбачається, представники цього знака відчують неймовірний приплив сил і енергії, які слід направити на виконання цілей. Важливо залишатися пильним і розбірливим, адже доля надасть безліч цікавих пропозицій. Беріться лише за ті справи, які викликають найбільший інтерес і гарантують прибуток або підвищення. Tакож Скорпіонам корисно налагодити спілкування з начальником, щоб бути на хорошому рахунку у нього.

Козеріг

Kозероги, можливо, стануть найбільшими щасливчиками в жовтні, тому що вони зможуть просунутися по всіх фронтах. Перш за все, представники знаку позбудуться проблем зі здоров'ям, на кшталт болю в спині й в шиї. Врешті-решт, до них дійде вся важливість відпочинку і повноцінного сну. Потім Kозероги поліпшать відносини у сім'ї. Це зробити легко, оскільки оточуючі будуть охоче йти назустріч, а представники цього знаку зодіаку дипломатичні і поступливі. Останній штрих - кар'єрне зростання. За гороскопом зірки обіцяють, що Kозероги вдало реалізують складну ідею, що принесе великий прибуток і нову посаду.

Як повідомляли Українські Новини, астрологи спрогнозували,  які знаки зодіаку стануть щасливішими восени-2020.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз погоди на всю осінь.

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