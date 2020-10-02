Можливі погодні сюрпризи: народний синоптик дав докладний прогноз на жовтень

Перша половина жовтня за прогнозом погоди буде такою ж теплою, як і кінець вересня . Найбільше дощів синоптики прогнозують на півдні України, а найменше - на сході. Про це розповів виданню Obozrevatel . народний синоптик Леонід Горбань

"На півдні дощі, що почалися 29-30 вересня, триватимуть і 1-2 жовтня. Також в цьому регіоні опади очікуються 8-10 жовтня, а потім ще в 16-18 і 27-28 числах місяця. 1-4 жовтня температура повітря складе 19-22 градуси вище нуля, 6-7 числа трохи знизиться - до 16-17 градусів - і в таких межах протримається до 17-18 жовтня", - розповів синоптик.

Він додав, що похолодання очікується 19 жовтня - до 14-16 градусів тепла. Тільки в самому кінці місяця, 29-31 жовтня, температура впаде до 11-12 градусів. Вночі 6-7 жовтня на півдні буде 8-9 градусів тепла, а з 20-21 числа - 3-5 градусів.

За словами Горбаня, в центральній Україні перша половина місяця буде такою ж теплою, як на півдні.

"Починаючи з 8 жовтня, температура повітря в центрі буде триматися в межах 16-17 градусів вище нуля, а в 20-х числах трохи опуститься - до 12-13 градусів. У останні 3-4 дні жовтня температура становитиме 8-9 градусів тепла. Дощі в цьому регіоні очікуються приблизно в ті ж дати, що і на півдні, але зі зрушенням в один-два дні", - спрогнозував він.

Що стосується сходу, то Горбань зазначив, що в цій частині України до 8-10 жовтня температура буде приблизно на рівні показників півдня. З іншого боку, в зазначеному регіоні пройде набагато менше дощів: рясні опади очікуються на початку і наприкінці місяця, а в решту часу - тільки місцями і на рівні не більше ніж 0,5-0,8 мм.



На крайньому сході, в гірських районах заходу і на Прикарпатті, погода може кардинально відрізнятися від решти території свого регіону.

"У першій половині жовтня по всій території України не варто очікувати значного похолодання", - прокоментував директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.



Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали екстремальний прогноз на найближчі 30 років.

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